Legende: Ratlosigkeit ... ... bei Coco Gauff. Keystone/Kirsty Wigglesworth

Nach Fehlerorgie: Coco Gauff unterliegt Naomi Osaka an den US Open in 2 Sätzen.

Iga Swiatek benötigt für ihren Achtelfinal-Sieg nur eine gute Stunde.

Für die Lokalmatadorin und Weltnummer 3 Coco Gauff sind die US Open überraschend früh zu Ende. Die 21-Jährige verlor ihren Achtelfinal in New York in nur etwas über einer Stunde mit 3:6, 2:6 gegen Naomi Osaka (JAP/WTA 24). Gauff, US-Open-Siegerin von 2023, trat vor allem gegen Ende des Spiels völlig verunsichert auf. Insgesamt unterliefen ihr 33 unerzwungene Fehler (bei 8 Winnern).

Osaka, ihrerseits zweifache Gewinnerin in Flushing Meadows, trifft nun auf Karolina Muchova (WTA 13) aus Tschechien oder die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 28).

Die Weltnummer 2 Iga Swiatek hat im Schnelldurchgang den Viertelfinal in New York erreicht. Die Wimbledonsiegerin setzte sich in nur 64 Minuten gegen Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 12) mit 6:3, 6:1 durch. Nur zu Beginn der Partie schwächelte die Polin kurz, danach fand sie schnell zu ihrem Rhythmus. Mit harten und präzisen Schlägen drängte sie Alexandrowa immer wieder weit zurück.

Swiatek trifft an den US Open nun auf Amanda Anisimova aus den USA (WTA 8) oder die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 18).



