Aryna Sabalenka (WTA 1) gibt auch im Achtelfinal an den US Open keinen Satz ab.

In 74 Minuten qualifiziert sich die Titelverteidigerin gegen Cristina Bucsa (WTA 95) 6:1, 6:4 für den Viertelfinal.

Dort wird sie von Marketa Vondrousova (WTA 60) gefordert, die überraschend Jelena Rybakina (WTA 10) in 3 Sätzen aus dem Turnier wirft.

In Bezug auf die Mission Titelverteidigung ist die Weltnummer 1, Aryna Sabalenka, weiterhin auf Kurs. Lediglich 74 Minuten lang musste sie gegen die Spanierin Cristina Bucsa im Louis Armstrong Stadium auf dem Platz stehen, um den Viertelfinal-Einzug klarzumachen.

Im 1. Satz liess Sabalenka die Muskeln spielen und Bucsa keine Chance. Nach dem 1:1 gewann die Belarussin 5 Games am Stück. Danach hielt die Spanierin besser mit: Sabalenka breakte die Spanierin zum 3:2 und vergab bei Bucsas nächstem Aufschlagspiel 4 Breakbälle. Bucsa erspielte sich während der gesamten Partie keinen einzigen Breakball, darf aber auf das beste Abschneiden an einem Grand Slam zurückblicken.

Legende: Strahlt nach dem Viertelfinal-Einzug Aryna Sabalenka. Keystone/AP/Pamela Smith

Rybakina bleibt hängen

Für die Nummer 10 der Welt, Jelena Rybakina, sind die US Open nach den Achtelfinals zu Ende. Gegen Marketa Vondrousova (CZE) fand die Kasachin nie richtig ins Spiel und tat sich während der gesamten fast 2 Stunden Spielzeit schwer. Die Tschechin hatte von Beginn an den frischeren Eindruck gemacht.

Die Wimbledon-Siegerin von 2023 schaffte gleich im allerersten Game den Servicedurchbruch, dank eines zweiten im 1. Satz holte sie sich diesen 6:4. Im 2. Durchgang zeigte Rybakina Kämpferinnenqualitäten, schaffte nach je einem Break das entscheidende zum 7:5. Danach war die Luft draussen bei der Kasachin. Gleich zwei Mal musste sie sich den Aufschlag im 3. Satz, den sie 2:6 verlor, abnehmen lassen.

US Open