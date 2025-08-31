Carlos Alcaraz (ATP 2) steht an den US Open nach einem 7:6 (7:3), 6:3, 6:4-Erfolg gegen Arthur Rinderknech (ATP 82) ohne Satzverlust im Viertelfinal.

Nächster Gegner des Spaniers ist der Tscheche Jiri Lehecka (ATP 21).

4 Spiele, 4 Siege, 12:0 Sätze: Die Mission zweiter US-Open-Titel verläuft für Carlos Alcaraz weiter makellos. Der 22-jährige Spanier wurde von Arthur Rinderknech nur im 1. Durchgang richtig gefordert. Als es ernst galt, also im Tiebreak, liess Alcaraz dann aber die Muskeln spielen und entschied die Kurzentscheidung klar mit 7:3 für sich.

Spätestens nach dem ersten Break der Partie zum 4:2 für Alcaraz im 2. Satz war Rinderknech gegen die Weltnummer 2 auf verlorenem Posten. Bei eigenem Aufschlag liess der Spanier nichts anbrennen, die einzigen beiden Breakbälle gegen sich wehrte er gekonnt ab. Selbst schlug Alcaraz beim Service des Gegners zweimal zu. Wie im 2. Umgang reichte dem 5-fachen Major-Champion auch im 3. Satz ein Break, um den Unterschied zu machen. Nach 2:12 Stunden beendete Alcaraz das Duell mit seinem 1. Matchball.

Im Viertelfinal kommt es für Alcaraz zum Aufeinandertreffen mit Jiri Lehecka. Der 23-jährige Tscheche rang in seinem Achtelfinal den 14 Jahre älteren Franzosen Adrian Mannarino (ATP 77) in über 3 Stunden mit 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2 nieder. Für Lehecka ist es nach den Australian Open 2023 der 2. Vorstoss in die Runde der letzten 8 eines Grand-Slam-Turniers.

