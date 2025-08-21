 Zum Inhalt springen

US Open: Auslosung Männer Knifflige Startaufgaben für Alcaraz und Djokovic

Die Weltnummer 2 aus Spanien muss in der 1. Runde gegen den Aufschlag-Hühnen Reilly Opelka ran.

21.08.2025, 18:58

Tennisspieler schlägt Ball auf dem Platz.
Legende: Ihn erwarten in Runde 1 Services mit unüblichen Winkeln Carlos Alcaraz. Imago/Zuma Press

Die Hauptfeld-Auslosung in New York hat Carlos Alcaraz (ATP 2) Reilly Opelka als Gegner beschert. Der 2,11 m grosse Amerikaner (ATP 66) ist bekannt für seinen krachenden Aufschlag und kann an einem guten Tag auf Hartplatz nur schwer zu breaken sein. Zuletzt machte Opelka in Cincinnati auf sich aufmerksam, als er in der 2. Runde Alex de Minaur (AUS/ATP 8) aus dem Weg räumte. Opelka überstand indes in New York erst zweimal die Startrunde.

Titelverteidiger Jannik Sinner (ITA/ATP 1) führt die obere Tableau-Hälfte an. Der zuletzt angeschlagene Südtiroler misst sich in Runde 1 mit dem Tschechen Vit Kopriva (ATP 87).

Djokovic gegen Tien

Novak Djokovic nimmt im «Big Apple» einen weiteren Anlauf, seinen 25. Grand-Slam-Triumph einzutüten. Die 1. Hürde des an Nummer 7 gesetzten Serben heisst Learner Tien (ATP 48). Der 19-jährige Linkshänder aus den USA stürmte Anfang Jahr an den Australian Open bis in den Achtelfinal vor und eliminierte dabei Daniil Medwedew. Bereits im Viertelfinal würde Djokovic gemäss Papierform auf den letztjährigen Finalisten Taylor Fritz (USA/ATP 4) treffen.

