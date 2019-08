Nagal statt Nadal: Über Roger Federers indischen Erstrundengegner an den US Open ist (noch) fast nichts bekannt.

Legende: Nummer 190 der Welt Sumit Nagal. imago images

Mit Prajnesh Gunneswaran ist seit Anfang Jahr ein indischer Spieler in den Top 100 der Weltrangliste vertreten. Von Sumit Nagal (ATP 190) hat man aber vergleichsweise noch wenig gehört.

Eine einzige Partie auf höchstem ATP-Niveau hat der 22-Jährige in diesem Jahr bestritten. In Hamburg verlor er gegen Richard Gasquet in zwei Sätzen. Nun hat er sich durch die Qualifikation der US Open gespielt und bekommt es in der 1. Runde gleich mit Roger Federer zu tun.

Juniorensieger in Wimbledon

Um überhaupt so weit zu kommen, waren Kämpferqualitäten nötig. In der 3. Runde der Qualifikation lag er mit Satz und 1:4 zurück, setzte sich aber gegen den Brasilianer Joao Menezes letztlich doch in drei Umgängen durch. Zuvor hatte er mit Tatsuma Ito und Peter Polansky bereits zwei höher klassierte Gegner eliminiert.

Seinen bisher grössten Erfolg feierte Nagal 2017 auf heimischem Boden, als er in Bangalore seinen ersten und einzigen Titel auf der Challenger Tour gewann. Ebenfalls ins Auge sticht ein Wimbledon-Sieg im Doppel bei den Junioren vor 4 Jahren.

Ein noch unbeschriebenes Blatt

Doch die insgesamt 37'000 Dollar an eingespieltem Preisgeld (zum Vergleich: Federer steht bei über 125 Millionen) dürften die Stärkeverhältnisse zwischen den beiden ungleichen Gegnern doch ziemlich genau widerspiegeln.

