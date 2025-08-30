Félix Auger-Aliassime (ATP 27) schickt die Weltnummer 3, Alexander Zverev, mit 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 nach Hause.

Jannik Sinner (ATP 1) gibt in der 3. Runde der US Open gegen Denis Shapovalov (ATP 29) erstmals einen Satz ab, reagiert darauf aber souverän.

Leandro Riedi steht nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Kamil Majchrzak im Achtelfinal.

2021 stand Félix Auger-Aliassime in New York zum bisher einzigen Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinal. Mit dem überzeugenden Sieg über Alexander Zverev meldete der Kanadier berechtigte Ansprüche auf eine Rückkehr dorthin an. 3:48 Stunden waren gespielt, als der zweifache Swiss-Indoors-Sieger aus Montréal gegen die Weltnummer 3 seinen zweiten Matchball verwertete.

Spielentscheidend war das Tiebreak im zweiten Satz gewesen, in dem Auger-Aliassime erst einen Satzball des Deutschen abwehrte und später den Umgang gewann. Der Satzausgleich beflügelte den 25-jährigen Kanadier. Gleich im ersten Game des 3. Durchgangs breakte er Zverev und gab diesen Vorteil nicht mehr her. Auch im 4. Satz reichte ihm ein Break, weil er einerseits stark servierte und andererseits Winner nach Belieben schlug, im gesamten Match deren 50.

Sinner kriegt die Kurve

In den ersten beiden Runden war Jannik Sinner kaum gefordert worden. Das änderte sich beim 3. Auftritt der Weltnummer 1. Denis Shapovalov bot dem Italiener während 2 Stunden Paroli und lieferte so gewissermassen den Beweis, dass Sinner sehr wohl verwundbar, ein Mensch und eben keine Maschine ist.

Shapovalov sicherte sich den 1. Satz mit 7:5 und hielt auch in der Folge gut mit dem Favoriten mit. Nachdem Sinner der Satzausgleich gelungen war, zog Shapovalov im 3. Umgang auf 3:0 davon. Diesen Vorsprung konnte der Kanadier jedoch nicht konservieren. Im Gegenteil: Sinner sicherte sich 9 Games de suite und bog endgültig auf die Siegerstrasse ein.

Nach 3:12 Stunden war der 5:7, 6:4, 6:3, 6:3-Erfolg des Titelverteidigers Tatsache. Im Achtelfinal bekommt es Sinner mit Alexander Bublik (ATP 24) zu tun, der Tommy Paul (ATP 14) in 5 Sätzen niederrang.

US Open