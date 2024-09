Legende: Kann endlich wieder lachen Paula Badosa. Reuters/Geoff Burke

Achtelfinals der unteren Tableauhälfte

Emma Navarro (USA/WTA 12) s. Coco Gauff (USA/WTA 3) 6:3, 4:6, 6:3

Paula Badosa (ESP/WTA 29) s. Yafan Wang (CHN/WTA 80) 6:1, 6:2

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) s. Elise Mertens (BEL/WTA 35) 6:2, 6:4

Qinwen Zheng (CHN/WTA 7) - Donna Vekic (CRO/WTA 24) läuft aktuell

Im vergangenen Winter rieten Ärzte Paula Badosa zum Karriereende. Das, nachdem die Spanierin im April 2022 in der Weltrangliste bis auf Platz 2 geklettert war. Starke Rückenprobleme warfen sie zurück, mehrere Comeback-Versuche mündeten darin, dass sie Spiele verletzungsbedingt hatte aufgeben müssen oder gar nicht erst antreten konnte. In diesem Sommer aber meldete sich Badosa wieder zurück – und wie. Bereits in Wimbledon stiess die 26-Jährige bis in den Achtelfinal vor. Nun schaffte Badosa in New York, ihrem Geburtsort, an den US Open sogar den Einzug in den Viertelfinal. Gegen die Chinesin Yafan Wang gab die Spanierin nur gerade 3 Games ab. In der 1. Runde hatte Badosa Viktorija Golubic eliminiert.

01:28 Video Archiv: Golubic kann mit Badosa nicht mithalten Aus Sport-Clip vom 26.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Als nächster Härtetest begegnet Badosa nun Emma Navarro, die Titelverteidigerin Coco Gauff in 3 Sätzen eliminiert hat.

Sabalenka spart auf dem Weg in den Viertelfinal Energie

Aryna Sabalenka sorgte im «Big Apple» dafür, dass immerhin noch die eine Hälfte der letztjährigen Final-Affiche im Turnier verbleibt. Denn die Belarussin, die 2023 im Endspiel gegen Gauff trotz gewonnenem Startsatz eingebrochen gewesen war, überwand ihre Achtelfinal-Hürde locker.

Mit einem 6:2, 6:4 über die Belgierin Elise Mertens, die im Ranking um 33 Positionen schlechter eingestuft ist, setzte sie ihren Weg unbeirrt fort.