US Open: Titelhalterin out

Legende: Grosse Enttäuschung am Netz Coco Gauff (rechts) muss von ihrer Bezwingerin Emma Navarro aufgemuntert werden. imago images/Dubreuil Corinne

Keine Titelverteidigung: Vorjahressiegerin Coco Gauff (WTA 3) ist an den US Open im Achtelfinal auf der Strecke geblieben.

Die erst 20-Jährige zieht im US-Duell mit Landsfrau Emma Navarro (WTA 12) unerwartet mit 3:6, 6:4, 3:6 den Kürzeren.

Hier gibt's die Übersicht zum restlichen Geschehen in der unteren Tableauhälfte der Frauen-Achtelfinals.

«Ich habe alles gegeben», konstatierte Coco Gauff nach dem in 3 Sätzen verlorenen Kampf um den Viertelfinal-Einzug bei Flushing Meadows. «Mental und von den Emotionen her war für mich diesmal nicht mehr drin.»

Die Lokalmatadorin trat erstmals als Titelhalterin zu einem Grand-Slam-Turnier an. Die hohen Erwartungen der Fans konnte sie auch bei der Rückkehr in den «Big Apple» nicht erfüllen, sie war weit von ihrer Topform entfernt. Gegen Emma Navarro unterliefen ihr 19 Doppelfehler.

Und so kam es zum bitteren Déjà-vu für den Jungstar: Denn Navarro hatte Gauff heuer schon im Achtelfinal von Wimbledon bezwungen. Nach ihrer in New York geglückten Bestätigung mit 6:3, 4:6, 6:3 wartet in der Runde der letzten 8 nun die Spanierin Paula Badosa (WTA 29). Die 23-jährige Navarro hatte zuvor an ihrem Heimturnier noch überhaupt nie das Startspiel überstanden.

Ein Sommer zum Vergessen

Gauff dagegen muss mit einem weiteren Rückschlag umgehen: Nach guten Ergebnissen an den Australian Open und an den French Open (jeweils Halbfinal) enttäuschte sie schon den ganzen Sommer über. Sowohl in Wimbledon wie an den Olympischen Spielen und am Vorbereitungsturnier von Cincinnati scheiterte sie früh. «Das war sicher nicht der Sommer, den ich mir erträumt habe.»

Immerhin: Sie ist in New York aktuell in guter Gesellschaft. Denn so hatten beim letzten Major-Event der Saison mit Carlos Alcaraz (auch er als Titelhalter) sowie Novak Djokovic schon zwei Hochkaräter früh wieder zusammenpacken müssen.