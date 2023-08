Iga Swiatek und Coco Gauff gewinnen ihre Zweitrundenpartien jeweils in 2 Sätzen und stehen in der nächsten Runde.

Legende: Konnte nach 1:33 Stunden die Faust ballen Iga Swiatek. Imago Images/Rob Prange

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Daria Saville (AUS/WTA 322) 6:3, 6:4

Coco Gauff (USA/WTA 6) s. Mirra Andrejewa (RUS/WTA 63) 6:3, 6:2

Karolina Muchova (CZE/WTA 10) s. Magdalena Frech (POL/WTA 77) 6:3, 6:3

Titelverteidigerin Iga Swiatek musste sich das Weiterkommen gegen die Weltnummer 322 hart erarbeiten. Obwohl die Polin nicht ihr bestes Tennis zeigte, bezwang sie Daria Saville schliesslich 6:3, 6:4. In der nächsten Runde, wo die Slowenin Kaja Juvan (WTA 145) wartet, wird sich Swiatek wohl aber steigern müssen. Die 22-Jährige beging mehr als 20 unerzwungene Fehler und liess sich 3-mal breaken.

Nach dem mühevollen Auftaktsieg über die Deutsche Laura Siegemund hat die US-Amerikanerin Coco Gauff in der 2. Runde der US Open weniger schwitzen müssen. Die Weltnummer 6 bezwang die erst 16-jährige Russin Mirra Andrejewa problemlos in 2 Sätzen. Gauff nahm ihrer Gegnerin 4-mal den Aufschlag ab und liess sich selbst nur einmal breaken. In der 3. Runde trifft die 19-Jährige auf die Belgierin Elise Mertens (WTA 32).

00:40 Video Archiv: Gauff und Siegemund begeistern die Massen Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Auch die Tschechin Karolina Muchova qualifizierte sich problemlos für die 3. Runde. Gegen die deutlich schlechter klassierte Polin Magdalena Frech setzte sie sich in 2 Sätzen 6:3, 6:3 durch. Muchova gestand ihrer Kontrahentin dabei keine einzige Breakchance zu. Nun duelliert sich die Tschechin mit der US-Amerikanerin Taylor Townsend (WTA 132), die mit der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia eine Top-20-Spielerin ausgeschaltet hat.