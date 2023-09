Weltnummer 1 Iga Swiatek hat an den US Open im Eilzugstempo die Achtelfinals erreicht.

Legende: Bleibt auf Erfolgskurs Iga Swiatek. AP Photo/Mary Altaffer

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Kaja Juvan (SLO/WTA 145) 6:0, 6:1

Karolina Muchova (CZE/WTA 10) s. Taylor Townsend (USA/WTA 132) 7:6 (7:0), 6:3

Gerade einmal 50 Minuten stand Iga Swiatek bei ihrem Sieg in der 3. Runde der US Open auf dem Platz. Die Weltnummer 1 besiegte ihre slowenische Widersacherin Kaja Juvan deutlich und gab dabei nur ein Game ab. Dabei liess sie keine Breakchance zu und gewann von 65 Punkten deren 50. In der nächsten Runde trifft die Polin auf ihrem Weg zur Titelverteidigung in New York auf Jelena Ostapenko (LAT/WTA 21).

Karolina Muchova egalisierte mit dem Achtelfinal-Einzug ihr Bestresultat im «Big Apple» – 2020 war sie schon einmal so weit vorgestossen. Allerdings stand die Turniernummer 10 gegen die einheimische Doppelspezialistin Taylor Townsend beim 7:6, 6:3 auf dem Prüfstand und konnte ihre Gegnerin erst im Tiebreak des 1. Satzes abschütteln. In der Kurzentscheidung agierte die diesjährige French-Open-Finalistin makellos. Je länger desto weniger war die Amerikanerin bei Grundlinien-Duellen kompetitiv und buchte in dieser Wertung insgesamt nur 23 von 70 Punkten.

Wozniackis Comeback geht weiter

Caroline Wozniacki (WTA 623) überzeugt bei ihrer Grand-Slam-Rückkehr weiter. Die ehemalige Weltnummer 1 drehte gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady (WTA 433) nach verlorenem Startsatz (4:6) auf und holte sich die Durchgänge 2 und 3 mit 6:3 und 6:1. In der nächsten Runde wird es die Dänin wieder mit einer gesetzten Spielerin zu tun bekommen.