Iga Swiatek bleibt an den US Open weiter ohne Satzverlust. Garbine Muguruza verliert den bisher besten Match des Turniers.

Legende: Bleibt im Rennen um ihren 3. Grand-Slam-Triumph Iga Swiatek. Keystone/AP Photo/Jason DeCrow

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Lauren Davis (USA/WTA 105) 6:3, 6:4

Garbine Muguruza (ESP/WTA 10) u. Petra Kvitova (CZE/WTA 21) 7:5, 3:6, 6:7 (10:12)

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 6) s. Clara Burel (FRA/WTA 131) 6:0, 6:2

Jessica Pegula (USA/WTA 8) s. Yuan Yue (CHN/WTA 142) 6:2, 6:7 (6:8), 6:0

Gegen Iga Swiatek ist an den US Open bisher kein Kraut gewachsen. Die Weltnummer 1 bekundete auch in der 3. Runde gegen Lauren Davis kaum Probleme. Zwar geriet Swiatek im 2. Durchgang zwischenzeitlich mit 1:4 in Rücklage. Diese korrigierte die Polin aber prompt mit 5 gewonnenen Games de suite. Im Achtelfinal wird Swiatek erneut die haushohe Favoritin sein. Ihr gegenüber wird dann Jule Niemeier stehen. Die deutsche Weltnummer 108, die vor ein paar Monaten in Wimbledon überraschend bis in den Viertelfinal vorgestossen war, schaltete Zheng Qinwen (WTA 39) aus.

Garbine Muguruza und Petra Kvitova boten den Zuschauern im Louis Armstrong Stadium über zweieinhalb Stunden lang Tennis vom Feinsten. Die Spanierin, welche in dieser Saison bis zu den US Open kein Bein vor das andere gebracht hatte, servierte im 3. Satz beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn. Muguruza zeigte Nerven, schenkte Kvitova praktisch das Rebreak und vergab wenig später beim Stand von 6:5 auch noch 2 Matchbälle. Schliesslich musste das Matchtiebreak entscheiden und da behielt die Tschechin mit 12:10 die Oberhand.

Entscheidend unausgeglichener verlief das Duell zwischen Aryna Sabalenka und Clara Burel. Die favorisierte Belarussin, die in der 2. Runde gegen Kaja Kanepi mit eineinhalb Beinen schon draussen gewesen war, machte mit der Französin kurzen Prozess. Nach nur gerade 68 Minuten machte Sabalenka den Sieg perfekt.

Weiter im Rennen um den Titel bleibt auch Viktorija Golubics Bezwingerin Jessica Pegula. Die Lokalmatadorin vermochte ihren ersten Matchball gegen Yuan Yue im Tiebreak des 2. Satzes zwar nicht zu nutzen, im Entscheidungssatz agierte Pegula aber bestechend und gab kein Game mehr ab.