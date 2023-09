Titelverteidigerin Swiatek scheitert an Angstgegnerin

US Open: Round-up Frauen

Legende: Auf verlorenem Posten Iga Swiatek. Keystone/AP/John Minchillo

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) u. Jelena Ostapenko (WTA 21) 6:4, 3:6, 1:6

Coco Gauff (USA/WTA 6) s. Caroline Wozniacki (DEN/WTA 623) 6:3, 3:6, 6:1

Karolina Muchova (CZE/WTA 10) s. Xinyu Wang (CHN/WTA 53) 6:3, 5:7, 6:1

Iga Swiatek wird ihren US-Open-Titel aus dem letzten Jahr nicht verteidigen. Die Polin musste sich im Achtelfinal einmal mehr Jelena Ostapenko beugen. Die Lettin ist Swiateks Angstgegnerin: Auch das vierte Duell der beiden verlor die Weltnummer 1. Swiatek gab zu Beginn jedes der drei Sätze gleich ihren Service ab und geriet im Entscheidungssatz gar völlig aus dem Konzept. Ostapenko ihrerseits verdiente sich den Viertelfinal-Einzug mit ihrem gewohnt angriffigen Spiel. Die 26-jährige French-Open-Siegerin von 2017 trifft nun auf Coco Gauff.

Die 19-Jährige hat sich mit ihrem Dreisatzsieg gegen Caroline Wozniacki zur ersten US-Amerikanerin seit Serena Williams 2001 gemacht, die als Teenagerin zweimal in Folge in den US-Open-Viertelfinal vorstösst. Gauff musste gegen die Dänin, die erst vor kurzem auf die Tour zurückgekehrt ist, hart kämpfen. Im dritten Durchgang hatte sie aber den längeren Atem als ihre 14 Jahre ältere Gegnerin. Seit Wimbledon hat Gauff 15 von 16 Partien gewonnen.

00:20 Video Der Matchball bei Gauff - Wozniacki Aus Sport-Clip vom 04.09.2023. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Erstmals im Turnierverlauf musste Karolina Muchova einen Satz abgeben. «Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es ist ziemlich warm heute», sagte die Weltranglistenzehnte bei mehr als 30 Grad nach ihrem bislang besten US-Open-Resultat. Die French-Open-Finalistin bezwang die Chinesin Xinyu Wang in deren erstem Grand-Slam-Achtelfinal in 2:34 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:1. Nun trifft Muchova im Viertelfinal auf Sorana Cirstea, die Belinda Bencic überraschend klar in zwei Sätzen besiegte.