Carlos Alcaraz zieht souverän in die 3. US-Open-Runde ein. Alexander Zverev muss gegen seinen Landsmann schwer schuften.

US Open: Round-up Männer

Die Top-10-Spieler

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 1) s. Lloyd Harris (RSA/ATP 177) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)

Jannik Sinner (ITA/ATP 6) s. Lorenzo Sonego (ITA/ATP 39) 6:4, 6:2, 6:4

Andrej Rublew (RUS/ATP 8) s. Gaël Monfils (FRA/ATP 162) 6:4, 6:3, 3:6, 6:1

Daniil Medwedew (RUS/ATP 3) s. Christopher O'Connell (AUS/ATP 69) 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2

Für Carlos Alcaraz bedeutete die 2. Runde der US Open keine allzu grosse Hürde. Die Weltnummer 1 bezwang den Südafrikaner Lloyd Harris in 2:28 Stunden in 3 Sätzen. Lediglich im 3. Satz zog der 20-Jährige eine Schwächephase ein, als er seinen Aufschlag ein einziges Mal abgab. Doch Alcaraz realisierte das sofortige Rebreak und behielt im Tiebreak die Nerven. In der nächsten Runde trifft der Spanier auf den Briten Daniel Evans (ATP 28).

Im Duell mit Landsmann Lorenzo Sonego gab sich der Italiener Jannik Sinner keine Blösse. Der Viertelfinalist aus dem Vorjahr benötigte für den 3-Satz-Sieg nur 2:05 Stunden. Dabei nahm der 22-Jährige seinem Kontrahenten insgesamt 4-mal den Service ab, bei eigenem Aufschlag gewährte er Sonego keine Breakchance. In der 3. Runde bekommt es Sinner mit dem Schweizer Stan Wawrinka zu tun, der seinen Zweitrundenmatch gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry gewann.

Im Duell zweier ehemaliger Junioren-Weltranglistenersten gewann erwartungsgemäss Andrej Rublew. Der dreimalige US-Open-Viertelfinalist setzte Gaël Monfils vom ersten Ball an unter Druck und wusste mit starkem Grundlinienspiel zu überzeugen. Dies reichte, um den Franzosen in 4 Sätzen zu bezwingen. In der 3. Runde trifft der Russe auf Arthur Rinderknech (FRA/ATP 73).

In der letzten Partie der Nightsession musste die Weltnummer 3 Daniil Medwedew in ihrem Zweitrundenspiel nur einen kleinen Umweg gehen. Der Russe bezwang den Australier Christopher O'Connell (ATP 69) in 4 Sätzen, wobei er den 3. im Tiebreak abgeben musste. Gleich 8 Mal konnte der Russe seinem Kontrahenten den Aufschlag abnehmen. Er trifft nun auf den Argentinier Sebastian Baez (ATP 32).

Die Olympiasieger

Dass sich Daniel Altmaier noch als äusserst zäher Gegner herausstellen würde, liess der Kempener schon in den ersten beiden Games gegen Landsmann Alexander Zverev aufblitzen. Satte 18 Minuten dauerte es, ehe es 1:1 im Startsatz hiess. Diesen holte Zverev schliesslich dank überzeugendem Tiebreak. Altmaier musste sich in der Folge an der rechten Schlaghand behandeln lassen. Doch die entstehenden Sorgen wurden rasch im Keim erstickt, der 24-jährige Aussenseiter holte sich den 2. Durchgang gegen einen nun fehleranfälligen Olympiasieger. Doch Zverev schaffte den Turnaround, entschied die Sätze Nummer 3 und 4 für sich und stand nach 3:43 Stunden mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 als Sieger fest.

Zverevs nächster Gegner heisst Grigor Dimitrov (ATP 19). Der Bulgare liess Andy Murray (ATP 37) im ersten Aufeinandertreffen seit 7 Jahren keine Chance. Der US-Open-Champion von 2012 musste sich im Duell der Routiniers 3:6, 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Isners Goodbye mit 48 Assen

John Isner (ATP 157) hat in der 2. Runde der US Open seine letzten Asse auf der Tour geschlagen. Der 38-jährige US-Amerikaner, der seinen Rücktritt schon vor dem Turnier angekündigt hatte, verlor gegen Landsmann Michael Mmoh (ATP 89) nach einer 2-Satz-Führung und einem vergebenen Matchball im Tiebreak des 5. Satzes. Dem 2,08 m grossen früheren Top-10-Spieler gelangen gegen Mmoh nochmals 48 Asse.

