US Open: Round-up Männer

Die Olympiasieger

Dass sich Daniel Altmaier noch als äusserst zäher Gegner herausstellen würde, liess der Kempener schon in den ersten beiden Games der 2. US-Open-Runde gegen Landsmann Alexander Zverev aufblitzen. Satte 18 Minuten dauerte es, ehe es 1:1 im Startsatz hiess. Diesen holte Zverev schliesslich dank überzeugendem Tiebreak. Altmaier musste sich in der Folge an der rechten Schlaghand behandeln lassen. Doch die entstehenden Sorgen wurden rasch im Keim erstickt, der 24-jährige Aussenseiter holte sich den 2. Durchgang gegen einen nun fehleranfälligen Olympiasieger. Doch Zverev schaffte den Turnaround, entschied die Sätze Nummer 3 und 4 für sich und stand nach 3:43 Stunden mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 als Sieger fest.

Zverevs nächster Gegner heisst Grigor Dimitrov (ATP 19). Der Bulgare liess Andy Murray (ATP 37) im ersten Aufeinandertreffen seit 7 Jahren keine Chance. Der US-Open-Champion von 2012 musste sich im Duell der Routiniers 3:6, 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Die Top-10-Spieler

Jannik Sinner (ITA/ATP 6) s. Lorenzo Sonego (ITA/ATP 39) 6:4, 6:2, 6:4

Im Duell mit Landsmann Lorenzo Sonego gab sich der Italiener Jannik Sinner keine Blösse. Der Viertelfinalist aus dem Vorjahr benötigte für den 3-Satz-Sieg nur 2:05 Stunden. Dabei nahm der 22-Jährige seinem Kontrahenten insgesamt 4-mal den Service ab, bei eigenem Aufschlag gewährte er Sonego keine Breakchance. In der 3. Runde bekommt es Sinner womöglich mit dem Schweizer Stan Wawrinka zu tun. Dafür muss dieser seinen Zweitrundenmatch gegen den Argentinier Tomas Etcheverry gewinnen.