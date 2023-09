Novak Djokovic schaltet Borna Gojo im Achtelfinal der US Open in 3 Sätzen aus. Auch Frances Tiafoe agiert souverän.

Legende: Gab sich keine Blösse Novak Djokovic. imago images/USA Today Network

Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (SRB/ATP 2) s. Borna Gojo (CRO/ATP 105) 6:2, 7:5, 6:4

Frances Tiafoe (ATP 10) – Rinky Hijikata (ATP 110) 6:4, 6:1, 6:4

Wie Dominic Stricker war Borna Gojo als Qualifikant in den US-Open-Achtelfinal gestürmt. Den Kroaten ereilte aber das gleiche Schicksal wie den Schweizer. Gegen Novak Djokovic verlor Gojo in drei Sätzen. Der Serbe, der in New York seinen 24. Grand-Slam-Triumph anstrebt, rückte in seinen insgesamt 13. US-Open-Viertelfinal vor und produzierte in knapp zweieinhalb Stunden nur gerade 12 unerzwungene Fehler. Er trifft nun auf Stricker-Bezwinger Taylor Fritz, gegen den er alle 7 bisherigen Begegnungen gewonnen hat.

Bereits jetzt ist klar: Mindestens ein US-Amerikaner wird in Flushing Meadows im Halbfinal stehen. Frances Tiafoe wurde seiner Favoritenrolle gegen den genau 100 Plätze schlechter klassierten Wildcard-Empfänger Rinky Hijikata (AUS) mühelos gerecht und machte den Viertelfinaleinzug in 2 Stunden klar. Dort trifft er auf Landsmann Ben Shelton, der gegen Tommy Paul bereits ein rein US-amerikanisches Duell in vier Sätzen 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 für sich entschied.

Tiafoe und Shelton sind sich auf der Tour noch nie begegnet. Doch Tiafoe, der zum 2. Mal in Folge an den US Open unter die besten 8 vorgestossen ist, weiss um die Qualitäten seines nächsten Gegners: «Er ist Bugs Bunny, er hat unendliche Energie», meinte er im Platzinterview. Shelton dürfte ihm darüber hinaus mit seinem Aufschlag Mühe bereiten. Gegen Paul servierte er zweimal mit 149 Meilen pro Stunde (239 km/h) – so schnell wie noch kein anderer vor ihm an den US Open.