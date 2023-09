Die Top-10-Spieler

Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Arthur Ashe Stadium dürften sich im falschen Film gewähnt haben, als Novak Djokovic im serbischen Duell mit Laslo Djere nach gut eineinhalb Stunden mit 4:6, 4:6 in Rücklage geriet. In den ersten beiden Runden hatte der Rekord-Grand-Slam-Sieger in 6 Sätzen nur 11 Games abgegeben und einen bestechenden Eindruck hinterlassen. Gegen Djere, der 2 Sätze lang das Spiel seines Lebens machte, fand der «Djoker» lange aber kein Mittel. Dass Djokovic dann doch noch einen Weg fand, die Partie mit dem Rücken zur Wand zu drehen, spricht für die Klasse des 36-Jährigen. Nach dem 1. Break von Djokovic zum 2:0 im 3. Satz nahm die Wende ihren Lauf, Djeres Beine verloren je länger je mehr an Explosivität, Djokovic seinerseits begann die Partie zu dominieren. Erst ganz zum Schluss, als der Favorit beim Stand von 5:3 im 5. Satz zum Matchgewinn servierte, kam Djokovic noch einmal in die Bredouille. Doch Djere vermochte seine Breakchance nicht zu nutzen. Nach 3:45 Stunden machte Djokovic den Comeback-Sieg mit dem 2. Matchball perfekt. Im Achtelfinal bekommt es der 23-fache Major-Sieger mit dem kroatischen Qualifikanten Borna Gojo (ATP 105) zu tun.

00:38 Video Djere verblüfft mit einem sensationellen Rückhand-Slice-Passierball Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Der letztjährige Halbfinalist Frances Tiafoe bleibt bei seinem Heim-Major auf Kurs, obschon er im 3. Spiel der US-Open-Ausgabe 2023 den 1. Satz abgeben musste. Nach einem Fehlstart (4:6) gegen Adrian Mannarino riss der 25-Jährige das Ruder vehement herum und gab in den folgenden 2 Umgängen total nur 5 Games ab. Der letzte Schritt zum Sieg war dann nochmals ein hartes Stück Arbeit, doch Tiafoe liess sich in einem umkämpften Tiebreak nicht mehr vom Weg abbringen. Nun ist er bei den US Open zum 4. Mal in Folge in den Achtelfinals angelangt – das ist als letztem Amerikaner Andre Agassi zwischen 2002 und 2005 gelungen. Die Chance ist gross, dass gegen Wildcard-Inhaber Rinky Hijikata (ATP 110) aus Australien die Reise erneut weitergehen kann.