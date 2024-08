Jannik Sinner setzt sich an den US Open in der 2. Runde gegen den Einheimischen Alex Michelsen souverän in drei Sätzen durch.

Ein erster Top-10-Spieler ist ausgeschieden: Hubert Hurkacz (ATP 7) stolpert über den Australier Jordan Thompson.

Jannik Sinner macht sich in den USA keine Freunde: Nachdem er in der 1. Runde Mackenzie McDonald ausgeschaltet hatte, bezwang der Italiener bei seinem zweiten Auftritt in New York auch McDonalds Doppelpartner Alex Michelsen (ATP 49). Der US-Amerikaner konnte beim 4:6, 0:6, 2:6 aus seiner Sicht nur im ersten Durchgang mithalten. Er knöpfte Sinner gar zweimal den Aufschlag ab. Danach drehte die Weltnummer 1 aber auf und wurde kaum mehr gefordert. Nach nur 1:39 Stunden beendete er die Partie mit seinem ersten Matchball. Sinners nächster Gegner ist der Australier Chris O'Connell (ATP 87), der Wawrinka-Bezwinger Mattia Bellucci ausschaltete.

00:18 Video Der Matchball bei Sinner - Michelsen Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Mit Hubert Hurkacz (ATP 7) ist der erste Top-10-Spieler ausgeschieden. Der Pole musste sich dem Australier Jordan Thompson (ATP 32) in der 2. Runde 6:7 (2:7), 1:6, 5:7 geschlagen geben. Die US Open bleiben damit weiter Hurkacz’ erfolglosestes Major-Turnier. Während er an den Australian Open, den French Open und in Wimbledon schon mindestens im Achtelfinal stand, ist er in New York noch nie über die 2. Runde hinausgekommen.