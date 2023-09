Legende: Er lässt in New York weiter die Muskeln spielen Frances Tiafoe. imago images/Javier Roja

Die Top-10-Spieler

Frances Tiafoe (USA/ATP 10) s. Adrian Mannarino (FRA/ATP 35) 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6)

Der letztjährige Halbfinalist Frances Tiafoe bleibt bei seinem Heim-Major auf Kurs, obschon er im 3. Spiel der US-Open-Ausgabe 2023 den 1. Satz abgeben musste. Nach einem Fehlstart (4:6) gegen Adrian Mannarino riss der 25-Jährige das Ruder vehement herum und gab in den folgenden 2 Umgängen total nur 5 Games ab. Der letzte Schritt zum Sieg war dann nochmals ein hartes Stück Arbeit, doch Tiafoe liess sich in einem umkämpften Tiebreak nicht mehr vom Weg abbringen. Nun ist er bei den US Open zum 4. Mal in Folge in den Achtelfinals angelangt – das ist als letztem Amerikaner Andre Agassi zwischen 2002 und 2005 gelungen. Die Chance ist gross, dass gegen Wildcard-Inhaber Rinky Hijikata (ATP 110) aus Australien die Reise erneut weitergehen kann.