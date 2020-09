Das Ende wirkte bizarr. Naomi Osaka legte sich nach den ersten Gratulationen zu ihrem US-Open-Triumph rücklings im menschenleeren Stadion auf den Centre Court und starrte mit versteinerter Miene in den Himmel.

Legende: Sehen, was die Stars sehen Naomi Osaka nach ihrem Sieg gegen Viktoria Azarenka. Keystone

Sie habe einfach nur den Moment geniessen wollen, erklärte sie später. Und Naomi Osaka wollte etwas herausfinden: «Früher, vor dem Fernseher, habe ich gesehen, wie all die grossen Spieler das machten. Und ich wollte immer mal sehen, was sie sahen.»

Mission wichtiger als sportlicher Erfolg

Osaka ist die erste Anwärterin, das Frauen-Tennis in naher Zukunft zu prägen. Nach dem 1:6, 6:3, 6:3-Finalerfolg über Viktoria Asarenka verbessert sich Osaka, die das Ranking schon während 6 Monaten angeführt hat, wieder auf Platz 3.

Sportlich bieten sich der 22-Jährigen grandiose Perspektiven. Aber fast wichtiger war für Osaka, dass sie ihre Mission in Flushing Meadows erfolgreich beenden konnte.

Profi und Aktivistin

Vor dem Turnier hatte sie 7 Masken ausgewählt für 7 Runden am US Open. Auf jeder stand der Name einer Person, die wegen ihrer Hautfarbe und polizeilicher Brutalität gestorben ist. Sie wollte alle diese Masken zeigen. Das sei während des US Open ihre grösste Motivation gewesen.

Legende: Statement gegen Polizei-Brutalität und Rassismus Naomi Osaka mit der George-Floyd-Maske. Keystone

Eines steht fest: Naomi Osaka hat sich gemacht. Dabei ist es erst zweieinhalb Jahre her, seit sie in Indian Wells ihr erstes Turnier gewonnen und «die mieseste Ansprache eines Turniersiegers aller Zeiten» (Zitat Osaka) abgegeben hat. Auf die Frage, ob sie in Zukunft eine Aktivistin UND eine erfolgreiche Tennisspielerin sein könne, antwortete Osaka mit einem simplen «Yes!».

Marketing-Potenzial ohne Ende

Schon mit 22 Jahren ist Naomi Osaka gemäss dem Forbes-Magazin die bestverdienende Sportlerin aller Zeiten – mit einem geschätzten Einkommen von mehr als 37 Millionen Dollar in den letzten zwölf Monaten.

Osaka verfügt über das Potenzial, dank ihrer Ausstrahlung, der frischen Art, der Multikulti-Herkunft und mit dem asiatischen Markt im Rücken zur Marketing-Ikone aufzusteigen, wie es vor ihr noch keine gegeben hat - sofern sie erfolgreich bleibt.