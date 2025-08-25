Novak Djokovic setzt sich in der 1. Runde der US Open gegen Learner Tien durch. Bei den Frauen kommt's zu einigen Comebacks.

Legende: Steht in der 2. Runde Novak Djokovic. IMAGO / Hasenkopf

Novak Djokovic (ATP 7) hat die erste Hürde an den US Open überstanden. Gegen den Lokalmatadoren Learner Tien (ATP 48) siegte der Serbe mit 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Wirklich zu kämpfen hatte der 38-Jährige dabei nur im 2. Satz, als er einen Satzball abwehren musste und zwischenzeitlich auch etwas über körperliche Probleme klagte.

Nach einem Medical Timeout vor dem 3. Durchgang spielte Djokovic dann aber seine ganze Erfahrung aus und gewann nach knapp zweieinhalb Stunden.

Grosse Comebacks

Alexandra Eala, die philippinische Weltnummer 70, hat im Frauen-Tableau für eine Überraschung gesorgt. Die 20-Jährige setzte sich gegen die Dänin Clara Tauson (WTA 15) mit 6:3, 2:6, 7:6 (13:11) durch. Den Coup schaffte sie, obwohl sie im 3. Satz deutlich mit 1:5 zurücklag. Dann setzte sie jedoch zum Comeback an.

Ebenfalls nie aufgegeben hat die Japanerin Moyuka Uchijma (WTA 92). Gegnerin Olga Danilovic (WTA 41) hatte insgesamt 7 Matchbälle, ging aber doch als Verliererin vom Platz. Uchijma nutzte im Tiebreak dann direkt ihren ersten Matchball zum Sieg.

US Open