Iga Swiatek (WTA 2) nimmt an den US Open die erste Hürde problemlos. Die Polin setzt sich gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango (WTA 84) 6:1, 6:2 durch.

Jannik Sinner (ITA/ATP 1) fertigt den Tschechen Vit Kopriva (ATP 89) rund eine Woche nach seiner Aufgabe im Cincinnati-Final mit 6:1, 6:1, 6:2 ab.

Iga Swiatek ist im Eiltempo in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die Wimbledon-Siegerin aus Polen gewann ihren Auftaktmatch in Flushing Meadows gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:1, 6:2 und bekommt es nun mit der Niederländerin Suzan Lamens zu tun. Swiatek, die das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen hatte, verwandelte gegen Arango nach genau einer Stunde ihren zweiten Matchball.

Zum 65. Mal nacheinander gewann Swiatek ein Auftaktmatch bei einem WTA-Turnier. Damit stellte sie einen Rekord auf, bislang hatte sie sich die Bestmarke mit Monica Seles geteilt. Swiatek hat beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2022 triumphiert, im Vorjahr schied sie im Viertelfinal aus.

Zuletzt erkrankter Sinner souverän

Vorjahressieger Jannik Sinner hat seine erste Partie nach seinem Aufgabe-Schreck in der Vorbereitung ebenfalls in Kurzarbeit für sich entschieden. Die italienische Weltnummer 1 deklassierte Vit Kopriva aus Tschechien in 98 Minuten mit 6:1, 6:1, 6:2.

«Es fühlt sich grossartig an, zurück sein», sagte Sinner nach seinem Express-Auftritt im Arthur Ashe Stadium. «Ich bin sehr glücklich, wieder gesund zu sein.» In der Vorbereitung auf das New Yorker Grand-Slam-Turnier hatte sich der 24-Jährige ein Virus eingefangen und im Endspiel von Cincinnati vor gut einer Woche entkräftet aufgegeben. Nur rund 20 Minuten hatte Sinner gegen seinen spanischen Rivalen Carlos Alcaraz (ATP 2) durchgehalten.

