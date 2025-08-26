Iga Swiatek (WTA 2) nimmt an den US Open die erste Hürde problemlos.

Die Polin setzt sich gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango (WTA 84) 6:1, 6:2 durch.

Iga Swiatek ist im Eiltempo in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die Wimbledon-Siegerin aus Polen gewann ihren Auftaktmatch in Flushing Meadows gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:1, 6:2 und bekommt es nun mit der Niederländerin Suzan Lamens zu tun. Swiatek, die das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen hatte, verwandelte gegen Arango nach genau einer Stunde ihren zweiten Matchball.

Zum 65. Mal nacheinander gewann Swiatek ein Auftaktmatch bei einem WTA-Turnier. Damit stellte sie einen Rekord auf, bislang hatte sie sich die Bestmarke mit Monica Seles geteilt. Swiatek hat beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2022 triumphiert, im Vorjahr schied sie im Viertelfinal aus.

US Open