Jannik Sinner (ATP 1) macht an den US Open auch mit Alexei Popyrin (ATP 36) kurzen Prozess.

Karen Chatschanow (ATP 9) verliert einen Fünf-Satz-Krimi und verpasst das Duell mit Leandro Riedi, der seinerseits einen epischen Fünfsätzer gewinnt.

Im Frauen-Tableau muss sich Iga Swiatek (WTA 2) das Ticket für die 3. Runde hart erkämpfen.

Jannik Sinner hat seinen Status als Topfavorit auf den US-Open-Titel auch in seiner 2. Runde untermauert. Die italienische Weltnummer 1 überliess dem Australier Alexei Popyrin nur gerade 7 Games und durfte sich nach gut 2 Stunden über den lockeren Einzug in die 3. Runde freuen.

Das Duell war mit Spannung erwartet worden, da Popyrin im Vorjahr in New York überraschend Novak Djokovic ausgeschaltet hatte. Sinner seinerseits liess jedoch keine Spannung aufkommen und gewann humorlos mit 6:3, 6:2, 6:2. Nächster Gegner von Sinner ist der Kanadier Denis Shapovalov (ATP 29).

Chatschanow lässt 5 Matchbälle liegen

Eine Überraschung gab es auf einem der Aussencourts. Die Weltnummer 9 Karen Chatschanow (RUS) sah im Duell mit Kamil Majchrzak (ATP 76) nach dem Gewinn des 2. Satzes im Tiebreak und einer 2:0-Satzführung im Rücken wie der sichere Sieger aus. Doch der Aussenseiter aus Polen kämpfte sich zurück und glich nach Sätzen aus.

Im entscheidenden Umgang vergab Chatschanow gleich 5 Matchbälle. Das sollte sich rächen, denn Majchrzak behielt letztlich im Matchtiebreak mit 10:5 die Oberhand. Der Lohn: Ein Drittrunden-Duell mit dem Schweizer Leandro Riedi.

Bei den Frauen musste Iga Swiatek mehr beissen, als zu erwarten gewesen war. Die Weltnummer 2 aus Polen verlor im Duell mit Suzan Lamens (WTA 66) nach dem deutlich gewonnenen Startsatz den Faden. Die niederländische Aussenseiterin witterte ihre Chance und schaffte tatsächlich den Ausgleich in Sachen Durchgängen. Im 3. Umgang zog Swiatek schnell mit Doppelbreak auf 4:1 davon. Dieses Polster reichte der Favoritin letztlich zum 6:1, 4:6, 6:4-Erfolg. Nun geht es für die Wimbledon-Siegerin gegen Anna Kalinskaja (RUS/WTA 29).

US Open