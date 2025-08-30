Legende: Musste in der 3. Runde die Segel streichen Mirra Andreewa. imago images/ZUMA Press Wire

Wunderkind Mirra Andrejewa (RUS/WTA 5) scheitert in der 3. Runde der US Open an der einheimischen Taylor Townsend (ATP 139) klar 5:7, 2:6.

Emma Raducanu (WTA 36) geht gegen Jelena Rybakina (WTA 10) unter.

Rybakina bekommt es in den Achtelfinals mit Marketa Vondrousova (CZE/WTA 60) zu tun, die Jasmine Paolini (ITA/WTA 8) eliminiert.

Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) gibt auch gegen Leylah Fernandez (CAN/WTA 30) keinen Satz ab.

Die US Open sind vorbei für die Weltranglistenfünfte, Mirra Andrejewa. Die 18-jährige Russin unterlag der 134 Plätze schlechter klassierten US-Amerikanerin Taylor Townsend mit 5:7, 2:6. Townsend hatte in der Runde zuvor schon die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko geschlagen.

Nach je einem frühen Break entschied die US-Amerikanerin den 1. Satz mit einem Break zu null zum 6:5. Im zweiten Durchgang liess sich Townsend zunächst breaken, drehte dann aber auf, gewann 6 Games am Stück und somit auch den Match. Im Achtelfinal bekommt es die Einheimische mit Barbora Krejcikova (CZE/WTA 62) zu tun.

Rybakina trifft auf Vondrousova

Schneller als von vielen erwartet war die erste Partie des Tages auf Louis Armstrong, dem zweitgrössten Platz, vorbei gewesen. Jelena Rybakina machte mit Emma Raducanu, immerhin US-Open-Siegerin von 2021, kurzen Prozess und benötigte für den 6:1, 6:2-Erfolg gerade einmal 62 Minuten.

Damit bewies Rybakina eindrücklich, dass in der zweiten Turnierwoche in New York mit ihr zu rechnen ist. In der Runde der letzten 16 misst sich die Kasachin mit Marketa Vondrousova (WTA 60). Die tschechische Wimbledon-Siegerin von 2023 schaltete mit Jasmine Paolini (ITA) etwas überraschend die Weltnummer 8 aus.

Der erste Satz war noch ins Tiebreak gegangen, das die Tschechin mit 7:4 für sich entschieden hatte. Im zweiten Durchgang hatte Paolini keinen Stich mehr und ging mit 1:6 unter.

Sabalenka weiter makellos

Die Weltnummer 1, Aryna Sabalenka, die in der 1. Runde die Schweizerin Rebeka Masarova geschlagen hatte, steht ebenfalls im Achtelfinal in Flushing Meadows. Die Belarussin blieb auch im 3. Spiel an den diesjährigen US Open ohne Satzverlust, wurde von der 22-jährigen Leylah Fernandez vor allem im 2. Satz aber gefordert.

Nachdem Sabalenka den ersten Umgang 6:3 für sich entschied, blieb im 2. Durchgang bis ins Tiebreak alles in der Reihe. Beide überzeugten bei eigenem Aufschlag, es kam nur zu einem Breakball im ganzen 2. Satz. Im Tiebreak ging Fernandez die Luft aus und Sabalenka zog davon.

Sie verwertete den 2. Matchball zum 7:2 und revanchierte sich damit für eine Niederlage von vor 4 Jahren. Im bisher einzigen Direktduell hatte Sabalenka im Halbfinal der US Open überraschend gegen die ungesetzte 18-jährige Fernandez verloren.

US Open