Legende: «Zu Hause» wie im Vorjahr im Halbfinal Jessica Pegula. Keystone/Kirsty Wigglesworth

Die Einheimische Jessica Pegula (WTA 4) ist an den US Open zügig in den Halbfinal gerauscht.

In der Runde der letzten Vier kommt es nun zur Wiederauflage des letztjährigen Finals gegen Aryna Sabalenka (WTA 1).

Die Belarussin musste im Viertelfinal wegen der Aufgabe von Marketa Vondrousova (WTA 60) gar nicht erst antreten.

Im Duell der beiden ältesten noch verbliebenen Spielerinnen behielt Jessica Pegula (WTA 4) am Ende souverän die Oberhand. Die 31-jährige Einheimische setzte sich in New York gegen Barbora Krejcikova (WTA 62) nach 1:26 Stunden mit 6:3, 6:3 durch. Die Tschechin konnte zwar in beiden Sätzen ein Break realisieren, gab ihren Aufschlag aber selber insgesamt 4 Mal ab. Nicht geholfen hat ihr dabei ihre Fehlerquote (24 unerzwungene Fehler bei nur 14 Winnern), wobei auch Pegula sich in dieser Sparte nicht über alle Zweifel erhaben präsentierte.

Nach 1:26 Stunden schloss die 29-jährige Krejcikova sinnbildlich mit einem Fehler ab. Kurz davor hatte sie Pegula schon den 1. Matchball mit einem Doppelfehler – ihrem insgesamt 7. – geschenkt.

Sabalenka spart Kräfte

Im Halbfinal kommt es nun zur Neuauflage des letztjährigen Finals gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Die belarussische Titelverteidigerin profitierte von einer Knieverletzung der Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 60) und musste für ihren Viertelfinal gar nicht auf den Platz.

Nach den verlorenen Endspielen bei den Australian Open und den French Open strebt Sabalenka ihren ersten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr an. Im Vorjahr hatte die Weltnummer 1 den Final gegen Pegula mit 7:5, 7:5 für sich entschieden und ihren 3. Major-Sieg gefeiert.

US Open