Titelverteidiger Jannik Sinner (ATP 1) lässt seinem italienischen Landsmann Lorenzo Musetti (ATP 10) im Viertelfinal der US Open keine Chance und siegt 6:1, 6:4, 6:2.

Im Halbfinal trifft Sinner auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 27), der Alex De Minaur (AUS/ATP 8) 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) niederringt.

Die umkämpfte Partie dauert 4:10 Stunden.

Genau zwei Stunden brauchte Jannik Sinner, um im ersten italienischen Viertelfinalduell der Grand-Slam-Geschichte seinen Landsmann Lorenzo Musetti (ATP 10) zu bezwingen. 6:1, 6:4, 6:2 lautete das Resultat, das den 24-jährigen Südtiroler weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen lässt. Zehn Asse schlug die Weltnummer 1, die sämtliche sieben Breakchancen nutzte und ihren Aufschlag nicht einmal abgeben musste.

Legende: Einmal mehr eine Klasse für sich Jannik Sinner. imago images

«Es war eine starke, wirklich solide Leistung von mir», sagte Sinner: «Einige Italiener in der Heimat haben heute sicherlich nicht geschlafen.»

Sinner peilt Federer-Marke an

Sinner könnte der erst vierte Mann in der Open Era werden, der in einer Saison die Finals aller vier Grand-Slam-Turniere erreicht – nach Rod Laver (1969), Roger Federer (2006, 2007, 2009) und Novak Djokovic (2015, 2021, 2023). Bei einem Turniergewinn wäre er zudem der Erste seit Federer (2004 bis 2008), der in New York den Titel verteidigen kann.

Zum dritten Mal könnte dabei der Finalgegner Carlos Alcaraz heissen. Erst müssen beide jedoch ihre Aufgabe in den Halbfinals meistern. Sinner trifft auf Félix Auger-Aliassime (ATP 25), der Weltranglisten-Zweite Alcaraz auf den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (SRB/ATP 7).

Über vier Stunden für vier Sätze

Für Auger-Aliassime ist es der zweite Halbfinal-Vorstoss an den US Open nach 2021. Der Kanadier musste sich den Sprung unter die letzten 4 des Turniers aber hart erarbeiten. Nach dem Verlust des ersten Satzes gelang ihm gegen den besser klassierten Alex De Minaur die Wende. Geschlagene 4:10 Stunden waren gespielt, als er seinen ersten Matchball nutzen konnte.

Auger-Aliassime war der angriffigere Spieler. Insgesamt gelangen ihm 51 Gewinnschläge bei allerdings auch 50 Fehlern (De Minaur: 29:43). In den wichtigen Momenten zeigte sich der 25-Jährige etwas abgebrühter als sein ein Jahr älterer Gegner. Das zeigte sich exemplarisch in den beiden Tiebreaks, die Auger-Aliassime für sich entschied. Er hat nun 6 von 6 Kurzentscheidungen an diesem Turnier gewonnen.

De Minaur seinerseits verlor auch den 6. Viertelfinal an einem Grand-Slam-Turnier. Er dürfte vor allem dem 2. Satz nachtrauern: Bei 6:5 im Tiebreak vergab er als Rückschläger eine Chance auf die 2:0-Satzführung.

US Open