Legende: Bruchlandung Novak Djokovic wird seinen Titel an den French Open nicht verteidigen können. imago images/justpictures.ch

Titelverteidiger Novak Djokovic muss auf den auf Mittwoch angesetzten French-Open-Viertelfinal gegen Casper Ruud verzichten.

Die serbische Weltnummer 1 zieht sich aufgrund einer Knieverletzung zurück.

Damit steht fest, dass Jannik Sinner nach dem Turnier in Paris erstmals die Spitze der ATP-Weltrangliste erklimmt.

Novak Djokovic zog sich am Montagabend im Achtelfinal gegen den Argentinier Francisco Cerundolo einen Riss des inneren Meniskus im rechten Knie zu, wie eine MRI-Untersuchung am Dienstag zeigte. Danach gaben die Organisatoren der French Open sein Forfait bekannt.

Djokovic hatte schon direkt nach der Fünfsatz-Partie durchblicken lassen, dass er das Spiel nur mit Schmerzmitteln beenden konnte und zugleich Zweifel geäussert, dass er zwei Tage später gegen den Norweger Casper Ruud würde antreten können.

03:42 Video Djokovic bezwingt Cerundolo in fünf Sätzen Aus Sport-Clip vom 03.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 42 Sekunden.

Sinner wird erste italienische Nummer 1

Durch das Ausscheiden von Titelverteidiger Djokovic steht fest, dass ihn der Australian-Open-Champion Jannik Sinner nach dem Turnier als Nummer 1 ablösen wird. Er ist der erste Italiener, der es in der Weltrangliste, die 1973 eingeführt wurde, ganz nach oben schafft.

Im Platzinterview nach seinem Viertelfinal-Erfolg über Grigor Dimitrov bedauerte der Südtiroler das Zwangs-Aus von Djokovic und wünschte ihm «eine rasche Genesung».

Seuchenjahr Djokovics geht weiter

Für Djokovic ist die Verletzung der negative Höhepunkt eines bislang schwierigen Jahres, in dem er noch keinen Final erreicht hat. Für den Serben sind auch die Teilnahmen in Wimbledon und an den Olympischen Spielen in Gefahr.

Vorjahresfinalist Ruud steht beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres damit kampflos im Halbfinal, wo er auf Alexander Zverev oder Alex de Minaur treffen wird.