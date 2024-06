Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Keystone/AP Photo/Christophe Ena

Jannik Sinner (ATP 2) setzt sich im Viertelfinal der French Open mit 6:2, 6:4, 7:6 (7:3) gegen Grigor Dimitrov (ATP 10) durch.

Im Halbfinal in Paris trifft der Italiener auf Carlos Alcaraz (ATP 3) oder Stefanos Tsitsipas (ATP 9).

Schon bevor der Sieg gegen Grigor Dimitrov und damit der Halbfinal-Einzug an den French Open feststand, hatte es für Jannik Sinner auf dem Platz Grund zur Freude gegeben. Durch das verletzungsbedingte Forfait von Novak Djokovic für seine Viertelfinal-Partie gegen Casper Ruud war klar, dass der Italiener am Montag erstmals in seiner Karriere und als erster Italiener überhaupt die Nummer 1 der Weltrangliste sein wird.

Noch mehr dürfte sich Sinner aber über den starken Auftritt gegen Dimitrov gefreut haben. Erst mit dem Sieg vor Augen geriet er kurz aus dem Konzept. Nach zwei überzeugend gewonnenen Sätzen führte er in Durchgang 3 mit Break 5:4 und konnte zum Matchgewinn aufschlagen. Sein bulgarischer Kontrahent kämpfte sich aber noch einmal zurück und erzwang ein Tiebreak. Dort zeigte Sinner aber eindrücklich, wer der bessere Spieler auf dem Platz ist.

00:39 Video Sinner - Dimitrov: Der Matchball Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Nun gegen Alcaraz oder Tsitsipas

Nach 2:29 Stunden verwertete der 22-Jährige seinen ersten Matchball zum Sieg. Auf dem Weg zu seinem zweiten Grand-Slam-Titel bekommt er es nun im Halbfinal mit dem Spanier Carlos Alcaraz (ATP 3) oder dem Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 9) zu tun.

04:51 Video Sinner: «Jeder träumt davon, die Nummer 1 zu werden» (englisch) Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 51 Sekunden.