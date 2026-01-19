Stan Wawrinka (ATP 139) bodigt Laslo Djere (ATP 91) in der 1. Runde der Australian Open mit 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Für den Romand ist es der erste Sieg in Melbourne seit 2021.

In der 2. Runde trifft Wawrinka auf den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 19) oder den Franzosen Arthur Géa (ATP 198).

Nach 3:20 Stunden hob Stan Wawrinka seine Arme triumphal in die Höhe. Es war ein hartes Stück Arbeit gegen Laslo Djere. Womöglich hätte es der Schweizer nicht ganz so spannend machen müssen, wie es letzten Endes war. Aber das hätte nicht zu «Stan the Man» gepasst.

Über Umwege zum Sieg

Mit dem Rückenwind aus den gewonnenen Sätzen 2 und 3 schien Wawrinka auch im 4. Umgang die besseren Karten zu haben. Während Djere physisch und auch mental angezählt wirkte, drückte der Romand auf das Gaspedal – auf der Suche nach der Vorentscheidung. Doch sowohl im ersten als auch im zweiten Aufschlagspiel des Serben liess Wawrinka je zwei Breakbälle ungenutzt. Die Strafe folgte prompt in Form eines eigenen Serviceverlustes zum 2:4.

Doch der bald 41-jährige Routinier steckte nicht auf, schaffte umgehend das Rebreak und übernahm wieder die Initiative. Letztlich musste das Tiebreak entscheiden und in diesem behielt Wawrinka die Nerven. Nach einer schnellen 3:0-Führung liess der Schweizer seinen Widersacher zwar nochmals herankommen. Beim Stand von 6:4 verwertete Wawrinka dann aber seinen ersten Matchball.

Viele verpasste Chancen

Djere entpuppte sich als der erwartet hartnäckige Gegner für Wawrinka. Im 1. Durchgang wehrte der Serbe vier Breakbälle, darunter auch einen Satzball, ab und schlug seinerseits beim Stand von 5:5 mit der zweiten Möglichkeit zu. Kurz darauf sicherte sich Djere den 1. Umgang.

Wawrinka liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, agierte fortan etwas offensiver und drehte die Partie. Je ein Break genügte dem dreifachen Grand-Slam-Sieger, um auf 2:1 in den Sätzen zu stellen. Glücklicherweise aus Schweizer Sicht blieb Wawrinkas mangelnde Effizienz bei Breakchancen ohne Konsequenzen. Insgesamt konnte der Lausanner nur drei seiner 18 Breakbälle verwerten.

Noch kein Abschied aus Melbourne

An der Erleichterung nach dem verwerteten Matchball war Wawrinka anzusehen, wie wichtig ihm dieser Erfolg ist. Seinen bis dato letzten Sieg an den Australian Open feierte der Ende Saison abtretende Melbourne-Champion von 2014 vor fünf Jahren.

Damit steht Wawrinka beim «Happy Slam» noch mindestens eine weitere Partie bevor. In der 2. Runde trifft er auf den Sieger der Partie zwischen dem Tschechen Jiri Lehecka (ATP 19) und dem Franzosen Arthur Gea (ATP 198).

Australian Open 2026