Rafael Nadal wird erstmals seit 2004 die French Open verpassen.

Zudem plant der Spanier, Ende 2024 seine Karriere zu beenden.

Nadal macht noch immer eine Hüftverletzung zu schaffen, die ihn auch weitere Monate ausser Gefecht setzen wird.

Die Organisatoren der French Open (28. Mai – 11. Juni) müssen auf ihre grösste Attraktion verzichten. Wie erwartet gab Rekordsieger und Publikumsliebling Rafael Nadal an einer Medienkonferenz seinen Verzicht für Roland Garros bekannt. Der 36-jährige Spanier laboriert noch immer an einer Verletzung am Hüftbeuger, die er sich an den Australian Open zugezogen hat.

«Ich habe jeden Moment gearbeitet. Es ist unmöglich, das erste Mal seit vielen Jahren», sagte Nadal: «Es ist sehr schwierig für mich. Ich habe nicht vor, in den nächsten Monaten zu spielen.» Damit dürfte der 22-fache Grand-Slam-Sieger auch Wimbledon und möglicherweise die US Open verpassen. Gerne würde er Ende Jahr noch im Davis Cup antreten, meinte Nadal an der Medienkonferenz.

Bahn frei für Djokovic?

Im vergangenen Jahr wurde der Sandplatzkönig rechtzeitig fit und kämpfte sich trotz Fussproblemen zum 14. Titelgewinn in Roland Garros. Seit seiner Premiere 2004, wo er als 19-Jähriger sogleich zu seinem ersten Grand-Slam-Triumph stürmte, hatte Nadal in Paris immer aufgeschlagen.

Durch die Absage von Nadal steigen die Chancen für Novak Djokovic, mit dem 23. Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger bei den Männern aufzusteigen, wobei der Serbe zurzeit ebenfalls angeschlagen ist und im Viertelfinal von Rom am dänischen Youngster Holger Rune scheiterte.

Olympia 2024 als letzter Höhepunkt?

Im Anschluss an die Bekanntgabe des Verzichts auf die French Open kündigte Nadal zudem an, dass er seine Karriere wohl per Ende 2024 beenden wird. «Das nächste Jahr soll mein letztes sein. Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiss, was passiert. Aber mein Ziel ist es, im kommenden Jahr noch einmal alle Turniere zu geniessen, die mir etwas bedeutet haben», so der Spanier.

Deshalb werde er in der laufenden Saison nur noch antreten, wenn er körperlich hundertprozentig fit sei. Zudem kündigte Nadal an, gerne auch bei Olympia 2024 in Paris antreten zu wollen – das Tennis-Turnier bei den Sommerspielen findet auf der Anlage der French Open statt.