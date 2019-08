In der 3. Runde in Flushing Meadows bekommt es der Lausanner mit Paolo Lorenzi zu tun. Dieser hat schon 2 Marathons hinter sich.

Eigentlich hat sich ja in der Vergangenheit Stan Wawrinka den Übernamen «Marathon-Man» verdient. Doch dieser trifft aktuell einiges besser auf seinen nächsten Gegner zu: Paolo Lorenzi absolvierte in New York bereits die Qualifikation und rutschte dann als Lucky Loser ins Haupttableau nach. Und der 37-Jährige hat sich das Leben nicht einfach gemacht:

Für die 3 Quali-Spiele steht er fast 7 Stunden auf dem Platz – die Hälfte davon alleine in Spiel 3.

auf dem Platz – die Hälfte davon alleine in Spiel 3. Zum Auftakt im Haupttableau kämpft Lorenzi gegen den Amerikaner Zachary Savdja 4:20 Stunden , ehe das 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 feststeht.

, ehe das 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 feststeht. Das 2. Spiel gegen den Serben Miomir Kecmanovic dauert sogar 4:48 Stunden und endet 7:6 (13:11), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6, 6:3.

Zum Vergleich: Wawrinka brauchte für seine Viersatz-Siege gegen Jannik Sinner und Jérémy Chardy total rund 5 ½ Stunden.

Doch Lorenzi nimmt es locker. Nach dem Sieg gegen Kecmanovic meinte er im Interview mit SRF: «Ich habe 5 Stunden gespielt und fühle mich ehrlich gesagt ziemlich gut.» Zwar erhole er sich weniger schnell als früher, aber er tue alles, um fit zu sein. «Und ich muss mich bei meinem Fitnesscoach bedanken.»

Der Lohn dafür ist der erst 3. Einzug in Runde 3 eines Grand-Slam-Turniers. Der Römer, der seit 2003 Profi und aktuell auf Rang 135 klassiert ist, war 2016 (Achtelfinal) und 2017 (3. Runde) beide Male in New York am erfolgreichsten.

Wawrinka ist ein toller Spieler, er spielt unglaublich.

Nun wartet mit Wawrinka eine ungleich schwierigere Aufgabe. Der Italiener ist voll des Lobes für den Waadtländer: «Wawrinka ist ein toller Spieler, er spielt unglaublich.»

Auch bei seinem Gegenüber ist der Respekt gross. «Ich kenne Lorenzi ein bisschen und habe einige Male gegen ihn gespielt», so Wawrinka, der alle 3 bisherigen Direktbegegnungen ohne Satzverlust gewonnen hat. «Er ist ein grosser Kämpfer.»

Achtelfinal-Duell gegen Djokovic winkt

Auf den Sieger wartet aller Voraussicht nach ein Duell mit dem amtierenden New-York-Champion: Novak Djokovic ist in seiner Drittrundenpartie gegen Denis Kudla haushoher Favorit. Allerdings bekundete der Weltranglisten-Erste zuletzt Probleme mit der linken Schulter.

US Open Tableau Männer

