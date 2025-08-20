Die Topstars bei den Männern verabschiedeten sich früh im Mixed-Wettkampf an den US Open in New York.

Gute Laune, aber frühes Aus: 24 Stunden nach seinem Triumph beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati schied Carlos Alcaraz beim Mixed-Wettbewerb der US Open schon im Achtelfinal aus. Mit seiner britischen Partnerin Emma Raducanu unterlag der Spanier beim reformierten Event in New York dem Briten Jack Draper und der US-Amerikanerin Jessica Pegula 2:4, 2:4.

Novak Djokovic und Olga Danilovic scheiterten an Mirra Andrejewa/Daniil Medwedew 2:4, 3:5.

Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek erreichte an der Seite des Norwegers Casper Ruud den Halbfinal – und das weniger als einen Tag nach ihrem Titelgewinn in Cincinnati. Die Polin war erst tief in der Nacht in New York gelandet. «Ich könnte auch noch den Halbfinal und Final spielen. Ich fühle mich gut. Das macht echt Spass», sagte Swiatek.

Swiatek und Ruud treffen in der Runde der letzten 4 auf Draper und Pegula. Den anderen Halbfinal bestreiten das italienische Duo Sara Errani/Andrea Vavassori und das US-Duo Danielle Collins/Christian Harrison, das Alexander Zverev und Belinda Bencic im Achtelfinal ausgeschaltet hatte.