2020 gewann Dominic Thiem die US Open. Nun steht er in New York vor seinem letzten Grand-Slam-Auftritt.

Dominic Thiem befindet sich in New York auf seiner Abschiedstour. Der Österreicher tritt an dem Ort, wo er 2020 seinen grössten Turniersieg errungen hat, zum letzten Mal an einem Grand-Slam-Turnier an.

Am Montag um 11 Uhr Ortszeit bestreitet Thiem (ATP 209) gegen den Amerikaner Ben Shelton (ATP 13) die 1. Partie im Arthur Ashe Stadium. «Es ist sensationell, dass ich eine Wildcard bekommen habe», sagt Thiem im SRF-Interview. «Ben Shelton ist eine der grössten Attraktionen im Tennis und es gibt mir die Chance, noch einmal auf der grössten Bühne zu spielen.»

In Wien ist endgültig Schluss

Es wäre eine Sensation, wenn Thiem Shelton schlagen würde. Der 30-Jährige hat nach seiner Handgelenkverletzung 2021 nie mehr zu alter Stärke gefunden. In dieser Saison gewann Thiem Anfang April sein einziges Match auf der ATP-Tour.

Nach den US Open bestreitet er neben einem Show-Event in Frankfurt nur noch sein Heim-Turnier in Wien (ab 21. Oktober). Danach ist Schluss für den einstigen «Dominator». Doch für die Zeit nach der Karriere hat Thiem schon einige Ideen parat (siehe Video unten).