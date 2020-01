Die Voraussetzungen vor dem Zweitrundenspiel in Melbourne gegen Andreas Seppi waren für Stan Wawrinka alles andere als ideal. Nach dem Startsieg gegen Damir Dzumhur legte ein Virus den Waadtländer flach. Erst am Donnerstag fühlte er sich wieder besser, nachdem er bis am frühen Nachmittag geschlafen hatte.

2 ausserplanmässige «Pausen»

«Ich habe mich bereit gefühlt, um anzutreten», sagte Wawrinka nach der Partie. Die Krankheit machte ihm während der Partie gegen Seppi dennoch Probleme. Zweimal verliess er ausserplanmässig die Arena, weil «ich mich übergeben musste.»

Nicht nur die eigene Verfassung machte Wawrinka zu schaffen, auch Gegner Seppi forderte ihm alles ab. Der Italiener spielte zeitweise stark auf. Zudem agierte er mit grosser Effizienz bei seinen Breakbällen und bei gleich mehreren Netzrollern auch mit dem nötigen Quäntchen Glück.

In den entscheidenden Momenten konnte ich zulegen.

«Ich bin sehr froh, dass ich nicht ausgeschieden bin», so Wawrinka nach der Partie. Es wäre in Melbourne eine weitere grosse Enttäuschung gewesen, nachdem er bereits in den letzten beiden Jahren in der 2. Runde gescheitert war.

Mit seinem Spiel war Wawrinka trotz zwischenzeitlichen Schwächephasen sehr zufrieden. «Ich habe sehr gut gespielt und den Ball gut geschlagen. Zudem konnte ich die Intensität hoch halten.» Gleichzeitig bewies er einmal mehr, dass er einen Ausweg aus schwierigen Situationen finden kann. «In den entscheidenden Momenten konnte ich zulegen. Es ist ein sehr schöner Sieg.»

