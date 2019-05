Roger Federer (ATP 3) trifft in seinem ersten Spiel bei den French Open seit 2015 auf Lorenzo Sonego (ATP 73). Gegen den Italiener hat der Schweizer noch nie gespielt. Sonego gilt als Sandplatzspezialist und erreichte in diesem Jahr in Monte Carlo den Viertelfinal. Dort scheiterte der 24-Jährige am späteren Finalisten Dusan Lajovic.

Mögliches Schweizer Duell im Viertelfinal

Federer wurde in die Tableauhälfte mit Rafael Nadal (ATP 2) gelost. Ein Duell gegen den Spanier wäre aber erst im Halbfinal möglich. Geht man nach der Setzliste, würde im Viertelfinal Stefanos Tsitsipas (ATP 6) auf Federer warten.

Auf dem Weg in den Viertelfinal müsste der Grieche im Achtelfinal allenfalls noch Stan Wawrinka (ATP 27) aus dem Weg räumen. Der Romand, jüngst bereits in der 2. Runde in Genf gescheitert, startet gegen den eher unbekannten Slowaken Jozef Kovalik (ATP 132) ins Turnier. Bereits in der 3. Runde könnte Wawrinka auf Marin Cilic (ATP 13) treffen.

Sollten sowohl Federer als auch Wawrinka ihre ersten 4 Partien gewinnen, käme es im Viertelfinal zum Schweizer Duell.

Bencic gegen Einheimische mit Wildcard

Belinda Bencic trifft in Runde 1 auf die Französin Jessika Ponchet (WTA 187), die dank einer Wildcard ins Haupttableau gekommen ist. In einem potenziellen Achtelfinal könnte Bencic auf die Madrid-Siegerin Kiki Bertens (WTA 4) treffen.

Die zweite Schweizerin im Hauptfeld, Viktorija Golubic, spielt zum Auftakt gegen die Taiwanerin Hsieh Su-Wei (WTA 25).

So starten die Top 5 bei den Männern:

Novak Djokovic vs. Hubert Hurkacz

Rafael Nadal vs. Qualifikant

Roger Federer vs. Lorenzo Sonego

Dominic Thiem vs. Tommy Paul

Alexander Zverev vs. John Millman

So starten die Top 5 bei den Frauen:

Naomi Osaka vs. Anna Karolina Schmiedlova

Karolina Pliskova vs. Madison Brengle

Simona Halep vs. Ajla Tomljanovic

Kiki Bertens vs. Pauline Parmentier

Angelique Kerber vs. Anastassija Potapowa

French Open 2019 Tableau Männer

Tableau Frauen

