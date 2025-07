Legende: Lässt sich feiern Novak Djokovic. Imago/Shutterstock

Novak Djokovic (SRB/ATP 7) bezwingt Alex de Minaur (AUS/ATP 11) im Wimbledon-Achtelfinal trotz Schwächephasen in 4 Sätzen.

Als nächstes wartet der Italiener Fabio Cobolli (ATP 24).

Unter den Augen von Roger Federer hat Novak Djokovic (7 Wimbledon-Titel) einen weiteren Schritt gemacht, den Rekord des Schweizers, was die Anzahl Turniersiege betrifft, einzustellen. Gegen den Australier Alex de Minaur musste der 38-Jährige allerdings kämpfen. Nach dem schlechtesten ersten Satz seiner Geschichte beim Rasen-Klassiker gewann Djokovic mit 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 und zog in seinen 16. Viertelfinal an der Church Road ein. Auch im Schlusssatz hatte er eine Schwächephase eingezogen und ein 1:4 wettmachen müssen.

Federer verfolgte die Partie aus der Royal Box auf der Ehrentribüne des Centre Courts und applaudierte nach dem Matchball im Stehen. «Es gab jede Menge herausfordernde Momente. Manchmal hätte ich mir gewünscht, ich hätte das Serve-and-Volley von dem Gentleman, der dort oben steht», sagte Djokovic an Federer gerichtet.

Der Serbe trifft in der Runde der besten Acht nun auf Flavio Cobolli (ATP 24). Der Italiener stoppte den Lauf des Altmeisters Marin Cilic (ATP 83) aus Kroatien und siegte in vier Sätzen. Cobolli gewann vor fünf Jahren an der Seite des Berners Dominic Stricker das Junioren-Doppel an den French Open und steht nun erstmals im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers.

