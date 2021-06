Belinda Bencic und das Tennisspiel auf Rasen – das war Liebe auf den ersten Blick. Sie fühlt sich wohl in Wimbledon, was eigentlich auf wenig romantischen Gründen basiert: «Es ist die Unterlage, die mir natürlich entgegen kommt. Ich muss hier am wenigsten dafür machen, dass ich mich wohl fühle, mein Spiel am wenigsten anpassen.»

Die natürlichste Unterlage

Das hat natürlich auch mit den Erfolgserlebnissen zu tun. 2013 gewann Bencic als zweite Schweizerin nach Martina Hingis das Juniorenturnier von Wimbledon, zwei Jahre später feierte sie beim 500er-Turnier in Eastbourne auf Rasen ihren ersten WTA-Titel. «Die Gefühle waren von Anfang an positiv und wurden so natürlich immer noch positiver.»

Bei den Profis hat es mit dem grossen Durchbruch in Wimbledon trotz bester Veranlagungen aber noch nicht geklappt. Ihre besten Grand-Slam-Resultate holte Bencic stattdessen an den US Open (Halbfinal 2019, Viertelfinal 2014). An der berühmten Church Road im Südwesten Londons stehen lediglich zwei Achtelfinals (2015 und 2018) zu Buche. Vor drei Jahren scheiterte sie nach starker Partie an der späteren Siegerin Angelique Kerber.

So gut gesetzt wie noch nie

In diesem Jahr ist Bencic als Nummer 9 so hoch gesetzt wie noch nie. Mit übertriebenen Erwartungen belasten will sie sich aber nicht. «Bei den Frauen kann derzeit wirklich Jede Jede schlagen», warnt sie. Sie wolle erst einmal einfach die 1. Runde gewinnen. Dazu braucht sie aber Geduld: Die Partie gegen die Slowenin Kaja Juvan (WTA 102) wird wegen Verschiebungen nach Regenfällen nicht am Dienstag, sondern erst am Mittwoch stattfinden.

Das Gefühl ist aber einmal mehr sehr gut. «Es war ein super Start in die Rasensaison», findet die Ostschweizerin. «Es ist immer gut, wenn man gleich eine Bestätigung erhält.» Diese gab es mit der Finalqualifikation beim neuen Turnier in Berlin vor gut einer Woche.

Zuschauer als grosses Plus

«Es ist natürlich vieles anders als sonst in Wimbledon», erzählt sie. «Aber ich habe mich mittlerweile an das Leben in der Bubble gewöhnt.» Sie sei einfach froh, dass sie nach einem Jahr Unterbruch wieder hier sein könnten. Und etwas ist der auf dem Platz stets emotionalen Schweizerin wichtig. «Es hat Zuschauer, das hat für mich Priorität und darüber bin ich mega froh.»