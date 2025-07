Per E-Mail teilen

Legende: Spielt in Wimbledon bisher gross auf Zeynep Sönmez. imago images/Shutterstock

Zeynep Sönmez (WTA 88) schreibt mit ihrem Einzug in die 3. Runde eine der grossen Geschichten in Wimbledon.

Die 18-jährige Russin Mirra Andrejewa (WTA 7) schuldet Martina Navratilova wohl ein Nachtessen.

Als erste türkische Spielerin der Open Era hat Zeynep Sönmez an einem Grand-Slam-Turnier die 3. Runde erreicht. Die 23-Jährige bezwang mit der Chinesin Wang Xinyu (7:5, 7:5) die Weltnummer 32, die vor eineinhalb Wochen noch den Final beim WTA-Turnier in Berlin erreicht hatte. Sönmez hatte an einem Grand-Slam-Turnier zuvor noch nie einen Sieg bejubeln können. Nun hat sie bereits zwei auf dem Konto – und gleichzeitig noch ein Stück türkische Tennisgeschichte geschrieben.

Mirra Andrejewa (WTA 7) muss nach dem Einzug in die 3. Runde derweil ein Nachtessen springen lassen. Nachdem sie in einem Interview auf Tennis Channel von Martina Navratilova einige Ratschläge zu ihrem Spiel erhalten hatte, versprach sie der neunfachen Wimbledon-Championne ein Nachtessen, sollten diese Wirkung zeigen. Das taten sie offenbar: Die 18-jährige Russin setzte sich gegen Teichmann-Bezwingerin Lucia Bronzetti (WTA 63) mit 6:1, 7:6 (7:4) durch.

Wimbledon