Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) entscheidet ein spektakuläres Generationen-Duell in Wimbledon mit dem Italiener Fabio Fognini (ATP138) in fünf Sätzen für sich.

Daniil Medwedew (ATP 9) muss bereits in der 1. Runde die Segel streichen. Er unterliegt dem Franzosen Benjamin Bonzi (ATP 64) in vier Sätzen.

Ebenfalls ausgeschieden sind der Däne Holger Rune (ATP 8) sowie der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 24).

Carlos Alcaraz und der «Oldie» Fabio Fognini (ATP 138) lieferten zum traditionellen Auftakt des Titelverteidigers auf dem Centre Court nicht ganz unerwartet eine grosse Show mit vielen spektakulären Ballwechseln. Allerdings musste Alcaraz, der mit 22 Jahren nun mehr Matches in Wimbledon gewonnen hat als der sechzehn Jahre ältere Italiener, viel härter kämpfen, als ihm lieb war. Der ehemalige Top-Ten-Spieler Fognini spielte noch einmal sein ganzes Potenzial und brillantes Ballgefühl aus und musste sich erst nach fast viereinhalb Stunden geschlagen geben. Alcaraz gewann am Ende 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1 und dürfte in der 2. Runde gegen den englischen Qualifikanten und Riedi-Bezwinger Oliver Tarvet (ATP 733) auf einen etwas ruhigeren Tag hoffen.

Mit Daniil Medwedew ist zum Auftakt des Rasenklassikers in Wimbledon ein prominenter Name bereits ausgeschieden. Der als Nummer 9 gesetzte Russe hatte in den letzten beiden Jahren jeweils im Halbfinal gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz verloren, nun bedeutete Benjamin Bonzi in der 1. Runde Endstation. Der Franzose siegte in vier Sätzen 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. Medwedew war bereits an den French Open in der 1. Runde gescheitert, an den Australian Open in der zweiten. Die ehemalige Nummer 1 wird nun in der Weltrangliste mindestens auf Platz 14 abrutschen.

Neben Medwedew hat es mit Holger Rune sogleich einen zweiten Top-10-Spieler erwischt. Von Krämpfen geplagt, unterlag der Däne dem Chilenen Nicolas Jarry nach 2:0-Satzführung noch mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6. Ebenfalls nicht mehr dabei ist der Grieche Stefanos Tsitsipas. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist gab bei hohen Temperaturen im Südwesten Londons gegen Valentin Royer (Frankreich) beim Stand von 3:6, 2:6 offenbar mit Rückenbeschwerden auf.