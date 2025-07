Legende: Souverän in Runde 3 Carlos Alcaraz. IMAGO / Sports Press Photo

Carlos Alcaraz (ATP 2) schlägt den jungen Briten Oliver Tarvet (ATP 733) in der 2. Runde in Wimbledon klar in drei Sätzen.

Für die Weltnummer 12 Frances Tiafoe ist das Turnier nach einer Niederlage gegen den Einheimischen Cameron Norrie derweil bereits vorbei.

Carlos Alcaraz steht in Wimbledon in der 3. Runde. Der Spanier musste in seinem Zweitrundenspiel deutlich weniger kämpfen als noch in der 1. Runde, als er sich in fünf Sätzen durchgesetzt hatte. Gegen den jungen Briten Oliver Tarvet, mit Weltnummer 733 der am schlechtesten klassierte Spieler im Hauptfeld, gewann Alcaraz mit 6:1, 6:4, 6:4. Es war Alcaraz' 20. Sieg in Folge auf der Tour.

Das Grand-Slam-Debüt von Tarvet, der in der 1. Runde mit Leandro Riedi den einzigen Schweizer Vertreter eliminiert hatte, endet damit nach zwei Auftritten. Einen davon durfte er zumindest auf der grössten Bühne, dem Centre Court, absolvieren. Finanziell wird sich sein Major-Abenteuer aber nicht allzu gross auswirken, als College-Spieler darf er maximal 10'000 US-Dollar verdienen.

Nächster Gesetzter ausgeschieden

Das Favoritensterben im Männer-Tableau ging derweil zumindest teilweise weiter. Am Mittwoch hat es nun auch Frances Tiafoe erwischt. Der US-Amerikaner, an Nummer 12 gesetzt, unterlag Cameron Norrie (ATP 61) in knapp drei Stunden mit 6:4, 4:6, 3:6, 5:7.

Karen Chatschanow (ATP 20) setzte sich gegen den Japaner Shintaro Mochizuki (ATP 144) derweil erst in fünf Sätzen durch. Auch Andrej Rublew (ATP 14) bekundete bei seinem Viersatzsieg gegen Lloyd Harris (ATP 320) Mühe und siegte nach Satzrückstand.

Wimbledon