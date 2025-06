Legende: Erlitt Schiffbruch Daniil Medwedew. imago images/Shutterstock

Daniil Medwedew (ATP 9) muss bereits in der 1. Runde von Wimbledon die Segel streichen. Er unterliegt dem Franzosen Benjamin Bonzi (ATP 64) in vier Sätzen.

Mit Daniil Medwedew ist zum Auftakt des Rasenklassikers in Wimbledon ein prominenter Name bereits ausgeschieden. Der als Nummer 9 gesetzte Russe hatte in den letzten beiden Jahren jeweils im Halbfinal gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz verloren, nun bedeutete Benjamin Bonzi in der 1. Runde Endstation. Der Franzose siegte in vier Sätzen 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Medwedew war bereits an den French Open in der 1. Runde gescheitert, an den Australian Open in der zweiten. Die Rasensaison hatte sich für ihn eigentlich gut angelassen. Am Vorbereitungsturnier in Halle wurde er erst im Final von Alexander Bublik gestoppt. Die ehemalige Nummer 1 wird nun in der Weltrangliste mindestens auf Platz 14 abrutschen.