Legende: Zeigte bisher überhaupt keine Schwäche Coco Gauff. Reuters/Geoff Burke

Wie bereits in der 1. Runde gibt Mitfavoritin Coco Gauff auch in ihrer 2. Partie in Wimbledon nur 3 Games ab.

Das Märchen der einheimischen Qualifikantin Sonay Kartal – der Weltnummer 298 (!) – findet seine Fortsetzung.

Mit Viktorija Golubic ist die einzige Schweizerin im Haupttableau in der 1. Runde ausgeschieden.

65 Minuten in der 1. Runde, nun 66 Minuten in der 2. Runde: Coco Gauff verschwendet am diesjährigen Wimbledon-Turnier bisher keine Zeit. Gegen die Rumänin Anca Todoni (WTA 142) liess die Weltnummer 2 genauso wenig anbrennen wie in ihrem Startspiel gegen ihre Landsfrau Caroline Dolehide (WTA 51). Während Gauff ihren Aufschlag beim 6:2, 6:1-Erfolg immer durchbrachte, nahm die US-Amerikanerin ihrer Widersacherin gleich 5 Mal den Service ab.

Nächste Gegnerin von Gauff ist Sonay Kartal (WTA 298). Die Britin feierte auf dem «heiligen Rasen» bereits ihren 5. Sieg in diesem Jahr. Um überhaupt an der Qualifikation teilnehmen zu dürfen, benötigte die 22-Jährige eine Wildcard von den einheimischen Organisatoren. Was sie dann aber damit anstellte, ist grosses Kino. Kartal besiegte auf dem Weg ins Hauptfeld drei deutlich besser klassierte Spielerinnen, ehe der Erstrunden-Erfolg gegen Sorana Cirstea (WTA 31) folgte. Und nun buchte die Britin mit einem 6:3, 5:7, 6:3-Sieg gegen Clara Burel (FRA/WTA 45) auch noch das Ticket für die 3. Runde. Der verdiente Lohn ist ein Duell mit der Weltnummer 2, welches ziemlich sicher auf dem Centre Court stattfinden wird.

Osaka auf verlorenem Posten, Sakkari souverän

Auf ebendiesem Centre Court blieb Naomi Osaka (WTA 113) gegen Emma Navarro (WTA 17) chancenlos. Die 4-fache Major-Siegerin aus Japan, die in Wimbledon erstmals seit 2019 wieder am Start war, fand gegen die US-Amerikanerin zu keinem Zeitpunkt Lösungen, nach nur 59 Minuten musste Osaka ihrer überlegenen Widersacherin Navarro zum 6:4, 6:1-Sieg gratulieren.

00:43 Video Der 16. Fehler von Osaka besiegelt die Niederlage gegen eine starke Navarro Aus Sport-Clip vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Maria Sakkari (WTA 9) hat gegen die Niederländerin Arantxa Rus (WTA 56) eine ähnlich souveräne Leistung wie Navarro gezeigt. Die Griechin zog dank einem 7:5, 6:3-Sieg in 1:29 Stunden zum 5. Mal in ihrer Karriere in die 3. Runde von Wimbledon ein. Gegen die britische Qualifikantin Emma Raducanu will sie sich erstmals für den Achtelfinal qualifizieren. Die 21-jährige Raducanu hat ihrerseits erstmals seit dem überraschenden US-Open-Triumph vor 3 Jahren wieder die 3. Runde an einem Grand-Slam-Turnier erreicht.

Ebenfalls in 2 Sätzen setzte sich Jasmine Paolini (WTA 7), die jüngst im French-Open-Final aufgeschlagen hatte, gegen die Belgierin Greet Minnen durch (WTA 80). Nachdem sie den Startsatz im Tiebreak noch hauchdünn mit 7:6 (7:5) für sich entschieden hatte, liess sie im 2. Durchgang nichts mehr anbrennen und holte sich diesen mit 6:2.

Sun setzt Siegeszug fort

Lulu Sun (WTA 123), die bis im März noch unter der Schweizer Flagge gespielt hatte und seither für Neuseeland aufschlägt, hat nach dem überraschenden Erstrundensieg über die an Nummer 8 gesetzte Chinesin Qinwen Zheng auch die 2. Runde überstanden.

Im Qualifikantinnen-Duell mit der Ukrainerin Julija Starodubtseva (WTA 153) drehte sie nach verlorenem Startsatz auf und setzte sich in 3 Durchgängen in 2:13 Stunden 4:6, 6:3, 6:2 durch. In der 3. Runde bekommt es Sun mit der Chinesin Zhu Lin (WTA 61) zu tun.