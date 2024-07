Legende: Zeigte bisher überhaupt keine Schwäche Coco Gauff. Reuters/Geoff Burke

Wie bereits in der 1. Runde gibt Mitfavoritin Coco Gauff auch in ihrer 2. Partie in Wimbledon nur 3 Games ab.

Das Märchen der einheimischen Qualifikantin Sonay Kartal – der Weltnummer 298 (!) – findet seine Fortsetzung.

Mit Viktorija Golubic ist die einzige Schweizerin im Haupttableau in der 1. Runde ausgeschieden.

65 Minuten in der 1. Runde, nun 66 Minuten in der 2. Runde: Coco Gauff verschwendet am diesjährigen Wimbledon-Turnier bisher keine Zeit. Gegen die Rumänin Anca Todoni (WTA 142) liess die Weltnummer 2 genauso wenig anbrennen wie in ihrem Startspiel gegen ihre Landsfrau Caroline Dolehide (WTA 51). Während Gauff ihren Aufschlag beim 6:2, 6:1-Erfolg immer durchbrachte, nahm die US-Amerikanerin ihrer Widersacherin gleich 5 Mal den Service ab.

Nächste Gegnerin von Gauff ist Sonay Kartal (WTA 298). Die Britin feierte auf dem «heiligen Rasen» bereits ihren 5. Sieg in diesem Jahr. Um überhaupt an der Qualifikation teilnehmen zu dürfen, benötigte die 22-Jährige eine Wildcard von den einheimischen Organisatoren. Was sie dann aber damit anstellte, ist grosses Kino. Kartal besiegte auf dem Weg ins Hauptfeld drei deutlich besser klassierte Spielerinnen, ehe der Erstrunden-Erfolg gegen Sorana Cirstea (WTA 31) folgte. Und nun buchte die Britin mit einem 6:3, 5:7, 6:3-Sieg gegen Clara Burel (FRA/WTA 45) auch noch das Ticket für die 3. Runde. Der verdiente Lohn ist ein Duell mit der Weltnummer 2, welches ziemlich sicher auf dem Centre Court stattfinden wird.