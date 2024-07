Per E-Mail teilen

Wimbledon-Vorjahressieger Carlos Alcaraz (ATP 3) steht nach einem hart erkämpften 5-Satz-Sieg gegen Frances Tiafoe (ATP 29) im Achtelfinal.

Carlos Alcaraz (ATP 3) hat in Wimbledon mit mehr Kampf und Krampf als erwartet die nächste Runde erreicht. Der 21-jährige Spanier musste gegen seinen Kontrahenten Frances Tiafoe (ATP 29) über ganze fünf Sätze gehen – er gewann letztlich in 3:50 Stunden mit 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Auf dem Centre Court zeigte Alcaraz bei geschlossenem Hallendach phasenweise eine enttäuschende Vorstellung und musste zweimal einen Satzrückstand wettmachen.

Tiafoe hingegen konnte Alcaraz' harte Aufschläge bestens lesen und schnappte sich den ersten Durchgang dank einem späten Break zum 6:5. Der 26-jährige US-Amerikaner verlor zwar anschliessend den zweiten Satz klar, machte jedoch unbeirrt weiter. Nach dem Gewinn des dritten Satzes hatte Tiafoe den Spanier im vierten Umgang am Rand einer herben Enttäuschung. Doch Alcaraz machte im Tiebreak kurzen Prozess.

Legende: Hat sich gerade noch durchgesetzt Wimbledon-Vorjahreschampion Carlos Alcaraz. IMAGO/Action Plus

So auch im fünften und letzten Satz, der mit rund 34 Minuten am schnellsten durch war. Alcaraz breakte Tiafoe früh zum 2:1 und 4:1 und setzte sich schliesslich nach fast vier Stunden durch. Somit bleibt sein zweiter Triumph in Wimbledon weiter möglich. Vor einem Jahr hatte Alcaraz mit dem Finalerfolg über den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic imponiert.