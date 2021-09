Die erste grosse Überrschung bei den US Open ist Tatsache: Carlos Alcaraz, ein 18-Jähriger aus Spanien, schlägt in Runde 3 Stefanos Tsitsipas.

Es könnte der Anfang einer ganz grossen Karriere werden: Carlos Alcaraz, 18-jährig, hat Stefanos Tsitsipas in der 3. Runde der US Open 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5) geschlagen. Mit einem beeindruckenden Auftritt düpierte der Youngster die Weltnummer 3 in 4 Stunden und 6 Minuten. Dabei hatte nach dem 4. Satz kaum noch etwas für den Weltranglisten-55. gesprochen.

Medical Timeout und Schmerztablette

Soeben hatte er den Durchgang mit 0:6 verloren und den Satzausgleich hinnehmen müssen. Alcaraz offenbarte Schmerzen am rechten Oberschenkel, liess sich behandeln und schluckte eine Schmerztablette. Die sollte schnell ihre Wirkung zeigen.

Der 18-Jährige spielte im Entscheidungssatz und im darauffolgenden Tiebreak risikofreudig und nervenstark auf. Insgesamt schlug er dort 17 Winner (bei 6 unerzwungenen Fehlern) und verzückte damit das Publikum. Mit dem 3. Matchball und einem krachenden Vorhand-Winner beschloss er die Partie gegen Tsitsipas.

Legende: Das Publikum tobte Carlos Alcaraz feiert seinen grössten Karrieresieg. Keystone

Nicht mehr, aber die wichtigen Punkte

Bereits im 3. Durchgang hatte Alcaraz grosse Moral gezeigt: Er kam nach einem 2:5-Satzrückstand zurück und gewann das Tiebreak 7:2. Der Spanier holte letztendlich nicht mehr Punkte (158:167) als sein griechisches Gegenüber, aber bestimmt die wichtigeren.

Mit seinen 18 Jahren und 121 Tagen ist Alcaraz der jüngste Spieler, der bei den US Open seit dem Start der ATP-Rangliste 1973 einen Top-3-Spieler bezwingt. Auf den Überraschungsmann wartet nun Laaksonen-Bezwinger Peter Gojowczyk (ATP 141). Dann wird er wieder mit einer anderen Rolle zurecht kommen müssen: mit derjenigen des Favoriten.