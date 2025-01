In der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit beginnen in Melbourne die Australian Open. Das müssen Sie zum 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres wissen.

In welchem Zeitraum finden die Australian Open 2025 statt?

Eröffnet wird das Hauptturnier in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit. Das 1. der 4 Grand-Slam-Turniere des Jahres erstreckt sich über 15 Tage und geht vom 12. bis 26. Januar über die Bühne. Beschlossen wird der «Happy Slam» mit dem Einzel-Final der Männer.

Wo wird gespielt?

Im Melbourne Park gibt es 24 Hartplätze, das Hauptstadion ist die Rod Laver Arena, die 14'800 Fans Platz bietet. Insgesamt gibt es 3 Arenen mit Schiebedächern, die bei Regen geschlossen werden können.

Wie hoch ist das Preisgeld?

So viel Geld wie in diesem Jahr wurde an den Australian Open noch nie ausgeschüttet. Der Preisgeld-Pool beträgt 96,5 Millionen australische Dollar, dies entspricht knapp 55 Millionen Schweizer Franken. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde die Summe um 11,5 Prozent erhöht. Für die Sieger in den Einzel-Konkurrenzen gibt es 3,5 Millionen australische Dollar (knapp 2 Millionen Franken).

Die grösste Preisgeld-Erhöhung findet jedoch in den ersten Runden statt. Ein Einzel-Spieler oder eine Einzel-Spielerin bekommt allein für das Erreichen des Hauptfeldes 75'000 Franken.

TURNIERPHASE PREISGELD (IN CHF) 1. Runde 75'000 2. Runde 113'000 3. Runde 164'000 Achtelfinal 238'000 Viertelfinal 377'000 Halbfinal 620'000 Finalist 1'080'000 Final 1'980'000

Die Schweizerinnen und Schweizer

Belinda Bencic und Dominic Stricker treten «Down Under» mit einem geschützten Ranking an. Ebenfalls direkt im Hauptfeld steht Stan Wawrinka. Der Sieger von 2014 erhielt von den Organisatoren eine Wildcard.

Für Bencic ist es nach ihrer Mutterschaftspause das erste Grand-Slam-Turnier. Zweimal erreichte sie bisher den Achtelfinal (2016 und 2023). Stricker versucht, nach einem von Verletzungen geprägten letzten Jahr wieder Fuss zu fassen. Die Hauptprobe in Auckland misslang indes, der Berner scheiterte in der 1. Runde am Franzosen Adrian Mannarino. Wawrinkas Formstand ist noch schwieriger einzuschätzen, verzichtete er doch auf ein Vorbereitungsturnier.

Über die Qualifikation schaffte einzig Viktorija Golubic den Sprung ins Haupttableau . Ende letzten Jahres hatte die formstarke Zürcherin 12 Siege aneinandergereiht und die Turniere in Jiujiang und Limoges gewonnen.

Die Favoriten

Im Frauen-Tableau führt wohl kein Weg an Weltnummer 1 Aryna Sabalenka vorbei. Die Belarussin könnte den Titel-Hattrick perfekt machen und in die Fussstapfen von Martina Hingis, die von 1997 bis 1999 dreimal in Serie triumphiert hatte, treten. Iga Swiatek (WTA 2) hat in Melbourne noch nicht viele Stricke zerrissen. Das beste Ergebnis der Polin ist der Halbfinal-Einzug von 2022. Zu rechnen ist dagegen mit Vorjahresfinalistin und Olympiasiegerin Qinwen Zheng (WTA 5) aus China. Die US-Amerikanerin Coco Gauff (WTA 3) hat mit dem Triumph beim United Cup (und einem Sieg über Swiatek) Selbstvertrauen getankt.

Im Feld der Männer ragt Jannik Sinner (ATP 1) heraus, auch er tritt als Vorjahressieger an. Seine härtesten Herausforderer dürften Carlos Alcaraz (ATP 3) und Alexander Zverev (ATP 2) sein. Um Daniil Medwedew (ATP 5), der Sinner im Final vor Jahresfrist in 5 Sätzen unterlag, sowie Novak Djokovic (ATP 7), der mit Neo-Trainer Andy Murray am Start ist, ranken sich bezüglich Formstand einige Fragezeichen.