Belinda Bencic ist im Achtelfinal der Australian Open physisch an ihre Grenzen gekommen. Doch die Ostschweizerin ist zufrieden.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im April 2024 ist Belinda Bencic erstmals Mutter geworden. Gute 8 Monate später spielt die 27-Jährige in Melbourne bereits wieder mitten in der Weltspitze mit. Mit dem Vorstoss in die Achtelfinals der Australian Open hat sich die Ostschweizerin auch selber ein bisschen überrascht.

Passend zum Thema Nach überragendem Start Aus im Achtelfinal: Bencic geht gegen Gauff die Puste aus

Sie habe es nach der Geburt ihrer Tochter eigentlich nicht pressant gehabt, zurück auf die Tour zu kommen, sagte Bencic im SRF-Interview nach der Niederlage gegen Coco Gauff. «Ich bin es langsam angegangen. Aber der Körper hat sich gut erholt.» Nach ein paar ITF-Turnieren Ende 2024 und der Teilnahme am United Cup, kehrte Bencic beim 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die ganz grosse Tennisbühne zurück – und tat dies in eindrücklicher Manier.

Teilweise hat es sich angefühlt, als wäre es 45 Grad heiss. Ich war schon im 1. Satz beim Stand von 4:3 am Limit.

Sie stiess ohne Satzverlust in die Achtelfinals vor und konnte dort, zumindest im 1. Satz, auch der Weltnummer 3 alles abverlangen. Gegen Gauff ging ihr bei 31 Grad in der Rod Laver Arena dann aber wortwörtlich die Puste aus. «Teilweise hat es sich angefühlt, als wäre es 45 Grad heiss. Ich war schon im 1. Satz beim Stand von 4:3 am Limit», sagte Bencic. Irgendwie hat sie es aber geschafft, nach über einer Stunde Spielzeit den Satz doch für sich zu entscheiden.

«Ich habe besser gespielt als erwartet und konnte mich irgendwie durchpushen», erklärte sie. «Aber teilweise war es schon heftig mit der Hitze.» Danach war die Luft aber endgültig draussen. Den 2. Durchgang verlor Bencic in 45 Minuten, der 3. Umgang dauerte dann nur noch 39 Minuten.

Am meisten freue ich mich auf die Familien-Zeit – und ein Glas Wein.

Ihrem Auftritt «Down Under» kann sie aber dennoch nur Positives abgewinnen: «Ich habe ein super Spiel gespielt und gezeigt, dass mein Level da ist. Leider war es physisch nicht gut genug, aber das muss ich akzeptieren.» Vor allem die langen Ballwechsel hätten ihr zugesetzt: «Gegen Gauff muss man solche Rallys gewinnen. Aber am Schluss war ich dafür nicht mehr bereit. Es ist schon bitter, wenn man weiss, dass das Tennis da ist, die Beine aber nicht.»

Lange hadern über das Out mochte Bencic aber nicht, zu sehr überwiegt die Freude über das gelungene Comeback. Bevor es mit Training und im Februar mit den nächsten Turnieren weitergeht, gönnt sie sich nun ein paar Tage Pause: «Am meisten freue ich mich auf die Familien-Zeit – und ein Glas Wein.»

Australian Open