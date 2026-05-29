Jil Teichmann (WTA 170) hat bei den French Open in Paris überraschend die Achtelfinals erreicht.

Die 28-jährige Seeländerin bezwingt die Weltnummer 10 Karolina Muchova (CZE) mit 6:1, 7:5.

In der nächsten Runde bekommt es Teichmann mit der Russin Mirra Andrejewa (WTA 8) zu tun.

Jil Teichmann ist die erste Schweizerin im Achtelfinal der French Open seit – Jil Teichmann. 2022 gelang der Schweizerin dieses Kunststück zum ersten Mal, damals nach einem begeisternden und kräftezehrenden Drittrunden-Match gegen Viktoria Asarenka (BLR).

Ganz so intensiv war die Partie gegen Karolina Muchova nicht. Vom Kaliber her sind die beiden Spielerinnen aber durchaus vergleichbar. Muchova stand 2023 im French-Open-Final, dazu kommen drei weitere Halbfinal-Qualifikationen bei Grand Slams. In der Weltrangliste wird die 29-jährige Tschechin aktuell auf Platz 10 geführt.

Teichmann mit super Start

Von einem Klassenunterschied – Teichmann ist momentan «nur» die Nummer 170 der Welt – war auf dem Platz aber nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Die Schweizerin war es, welche der Partie den Stempel aufdrückte. Nach gut 20 Minuten stand es bereits 5:0, nach einer halben Stunde hatte Teichmann den Satz mit 6:1 im Sack.

Und es boten sich auch zu Beginn des zweiten Durchgangs sofort Chancen, die Weichen definitiv auf Sieg zu stellen. Doch dann riss der Faden bei Teichmann plötzlich, Muchova konnte auf 5:1 davonziehen. Wie so oft bewies die Schweizerin aber ihr Kämpferherz, kam wieder heran und realisierte dann ihrerseits beim Stand von 5:5 das entscheidende Break.

Ein Comeback wie im Film

Sehr zur Freude ihres kleinen Fanklubs, der sie vor Ort seit der 1. Runde unterstützt. «Es ist sehr emotional für mich, ich möchte mich für den Support bedanken», sagte die sichtlich gerührte Linkshänderin im Interview. Dieser Siegeszug dürfte auch für Teichmann etwas überraschend kommen, hatte sie doch den Grossteil des vergangenen Jahres aufgrund einer mentalen Auszeit verpasst.

Nun ist sie aber zurück – und wie. Und die Vorfreude auf die nächste Partie ist bereits gross. Mit Mirra Andrejewa wartet die Nummer 8 der Welt. Doch eine Teichmann in dieser Form wird auch die launische Russin fordern können.

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