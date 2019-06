Rafael Nadal hat im Anschluss an seinen 12. Sieg in Roland Garros verkündet, dass er bis zum nächsten Grand-Slam-Turnier in Wimbledon keine Ernstkämpfe bestreiten wird. Der 33-Jährige will zuhause in Manacor neue Energie tanken und sich auf das traditionsreiche Turnier in London vorbereiten.