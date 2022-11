Nach seinen belastenden letzten Wochen gönnt sich Holger Rune eine Pause und zog sich daher als Topfavorit vom Saisonschlussturnier mit den acht besten Nachwuchscracks zurück. An seiner Stelle rutschte der 21-jährige Italiener Matteo Arnaldi (ATP 140) ins Teilnehmerfeld. Der Event in Mailand startet am Dienstag. Der Berner Dominik Stricker trifft zum Auftakt auf den Briten Jack Draper.